農業局輔導有機農業專區轉型有成

位於臺南市柳營區的太康有機農業專區是全國首座公辦有機專區持續轉型調整與進步，一一二年建構全台專屬有機農產品冷鏈物流體系，農業局持續輔導業者朝智慧型、生產型、永續型方向發展，提升設施栽培管理精準度及穩定性，降低人為操作誤差；專區業者賴東卿、賴策方父子於今年丹娜絲風災後積極投入場域重建，引進智慧型、自動化設施，引領有機農業升級與轉型，提供農友重建思維與交流。

農業局長李芳林表示，丹娜絲颱風造成嘉南等地農業損失慘重，尤其以溫網室設施毀損最為嚴重，截至目前已輔導申辦溫網室設施重建二百零一件，面積四十二點五九公頃，感謝農糧署將設施補助額度提高至八成，減少農友負擔，可儘速復建重新投入生產。

李芳林局長指出，災後許多農友轉型為結構型溫網室設施，更穩固及符合農業生產需求，也感謝臺南區農業改良場團隊輔導專區建置一貫化自動化農機生產設備，包含自動化育苗生產線、機械化整地整型設備、蔬菜移植機及遙控噴藥機等，從育苗至栽培管理田間作業過程，減少農業所需勞動力，提升生產效能。

賴東卿、賴策方父子說，溫網室設施重建提升為結構型鋼骨塑膠布溫網室，較傳統型溫網室設施更為強固，並導入智慧型遠端環境控制系統，結合多項感測器設備以蒐集溫室溫度、溼度、光照等數據進行分析，自動執行農作物給水、環境降溫等養護作業，輔助病蟲害即時導入防治策略，可穩定有機農產品生產提升競爭力，讓智慧、生產及永續農業兼具。