農業局邀玉井、楠西及南化公所與農會共同行銷台南蜜棗

農業局農產行銷科長馮秋蓉（左三）邀玉井、楠西、南化公所共同行銷台南蜜棗。（記者翁聖權攝）

記者翁聖權／新營報導

台南蜜棗已進入盛產採收期，市府農業局一月十四日邀集玉井、楠西、南化公所以及安心棗園、南化區農會、台南農產運銷公司共同行銷蜜棗，呼籲民眾透過實體或網路平台選購，以實際行動支持在地農民，為台南農業注入活力。

農業局農產行銷科長馮秋蓉指出，一四年「０一二一」楠西地震即將屆滿週年之際，當初受損的蜜棗園已完成重整，準備迎來豐收，目前正值玉井、楠西及南化等主產區的採收高峰，消費者可把握產期踴躍採購。

南市蜜棗品種多元，包含雪麗、三木、中葉、珍愛、珍蜜等，可穩定銜接產期、滿足市場需求。全國百大青農林一夫經營的「安心棗園」推出新蜜王、雪麗等特色品種，提供不同規格包裝；南化區農會亦推出當季嚴選三公斤蜜棗禮盒，展現產區蜜棗果實飽滿、口感清脆且品質穩定的特色。此外，台南農產運銷公司亦提供蜜棗禮盒及水果組合禮盒，滿足消費者多元選擇。

台南是水果之都，其中蜜棗是春節期間不可或缺的吉祥水果之一，品質穩定、口感清脆香甜，富含維生素Ｃ、B1、B2以及鉀、鈣、鎂等多種礦物質，不論於內銷或外銷市場皆深受消費者喜愛。

台南蜜棗種植面積達兩百六十九公頃，年產量約四千四百零三公噸，種植面積占全台約十五趴。台南具備適合蜜棗生長的氣候與土壤條件，主要產區集中於玉井、楠西及南化等地。每年十二月至隔年三月為蜜棗主要產季，現在正是選購蜜棗的時節。