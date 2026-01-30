農業局「馬躍台南、新春農產饗宴」展售 限時搶購買氣旺

副秘書長殷世熙(中）和農業局主秘吳名彬（右）推薦優質農特產品。（農業局提供）

記者陳佳伶／新營報導

快過年了，南市農業局卅日在民治市政中心南瀛堂舉辦「馬躍台南、新春農產饗宴」展售活動，集結五十五優質業者共襄盛舉，匯集「南得極品」認證商品、當令蔬果、各式伴手禮，南縣區漁會推出限量「鱸魚排」十片特價八百八十八元快閃拍賣，吸引不少人前往選購，買氣不錯。

南縣區漁會推出限量「鱸魚排」十片特價八百八十八元快閃拍賣。（記者陳佳伶攝）

農業局說，台南農漁產資源豐富，不管是過年送禮或家庭自用，都能找到新鮮、最具代表性的好物；春節快到了，市府舉辦展售活動，方便消費者選購烏魚子、各式水產品，以及當令蜜棗、砂糖橘等水果，和親友分享台南優質農產品。

廣告 廣告

市府員工利用午休時間，前往選購喜愛的伴手禮。（記者陳佳伶攝）

農業局長李芳林指出，「南得極品」強調在地生產、食品安全及特色風味，是台南市農產品的品質保證；展售活動中，南得極品認證產品包含米、白蝦、虱目魚肚、黑豆及毛豆系列、胡麻嫂及牛蒡產品、紅蔥酥油、鴨蛋捲、番茄綜合果汁、木鱉果滴雞精、東山濾泡式經典咖啡、西瓜綿虱目魚湯、虱目魚酥禮盒，以及芒果與柚子加工系列等，品項豐富。

南市農業局辦「馬躍台南、新春農產饗宴」展售，買氣不錯。（記者陳佳伶攝）

產地農會與小農也帶來眾多「地產地銷」的新鮮好物，包括放牧生雞蛋、草莓、芭樂、番茄等時令蔬果，以及龍眼乾、蘿蔔乾、皮蛋、鹹鴨蛋、蔭鳳梨、酸筍絲、牛奶糖、竹炭加工產品、青草及花茶、特色麵食等，滿足採買需求；現場並推出優惠好康，南縣區漁會推出限量「鱸魚排」十片原價一千五百元，特價八百八十八元快閃拍賣；現場限量免費發送「南得極品」提袋；另有消費滿額集章活動，帶動現場買氣，展售活動到下午三時。