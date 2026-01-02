農業數位整合服務上線！農業資訊輕鬆查詢！

農業數位整合服務APP功能介紹

農業部推動農業數位轉型，打造一站式服務平臺，於2日推出「農業數位整合服務」 (https://adsp.moa.gov.tw/)，農民使用手機APP就可以查詢近3年農民退休儲金提繳資料、獎勵子女就學金申請審查進度、農業天然災害救助紀錄、農機補助紀錄等11項資料，不需要致電詢問就可以知道相關服務進度，並可以線上申請溯源農糧、水產品追溯條碼與在地青農入會，讓服務申辦更為便利；同時可以透過此APP開通個人身分識別條碼，農民跨店購買農藥、肥料時不再需要攜帶身分證明文件。

手機就是您的專屬行動e櫃檯

農業部指出，「農業數位整合服務」導入多元的數位身分驗證機制，農民只需使用手機簡訊驗證即可成為一般會員，隨時可以瀏覽農漁畜交易行情、活動預告、生產預測及各種農業訓練等訊息。若進一步完成「身分證字號+健保卡號」、「行動電話驗證」或「行動自然人憑證」等其中1種身分驗證程序，就能升級為進階會員，開始使用各項農業行政服務申辦或個人查詢服務。

目前農民在申報轉作休耕、繳交公糧或申請救助時，往往需要頻繁奔波於公所與農會之間，或因申請管道不一，需要重複提交佐證文件。為減少這些行政作業，農業部透過行政服務與產業資訊e化，建構一站式數位整合服務，讓數位工具成為農民的隨身小幫手。

公糧及農糧產業調整與轉型(轉作休耕) 試辦線上申報

農業部進一步說明，該部、農糧署與桃園市政府、嘉義縣政府合作，於115年1月在桃園市(全區)及嘉義縣(東石鄉、中埔鄉)試辦「公糧及農糧產業調整與轉型計畫」(轉作休耕)線上申報資料確認服務，針對自有土地且耕作措施沒有變動的單純案件，農民只要在APP上確認申報資料無誤並送出，再前往公所或農會出示手機確認畫面，即能完成申報作業。運用線上確認與傳統臨櫃併行的模式，逐步減少農民舟車勞頓，並減輕公所、農會受理人員工作量，讓農業行政流程更加精準高效。

為使農民逐步熟悉線上服務流程，申報試辦期間將安排駐點服務人員於現場協助協助農民操作APP，並提供電話諮詢客服，隨時解答農民使用數位服務時遭遇的問題，以循序漸進推動農業數位轉型。

資料來源：農業部