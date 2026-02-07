農業是城市發展重要基礎 童子瑋允諾讓更多人認識基隆農產價值

照片來源：基隆市童子瑋議長辦公室

基隆市議長童子瑋今（7）日出席基隆市農會舉辦的農民節慶祝大會，向一年四季默默付出的農民致敬。他表示，農民節不只是慶祝的日子，因為城市離不開土地與農業的根本，農業是城市發展的重要基礎，未來他會加強向中央推銷，發展精緻農業與休閒觀光，引導青年回鄉就業。

童子瑋指出，農業發展最關鍵的仍是「賣得出去」，尤其農曆年節將近，更要把基隆的好料推出去、賣出去。他表示，未來也會多向中央、各相關單位推薦基隆的優質農產品，協助拓展行銷與通路，讓農友在過年前能夠賣得好、賺得到，安心過熱鬧、踏實的好年。

童子瑋進一步強調，農業必須結合精緻農業與休閒觀光，讓更多人認識基隆農產的價值，透過行銷、觀光與農業的結合，不只是城市發展的需求，更是讓農業產業持續成長的重要方式。他說，當農產品被看見、被理解，農民的辛苦才能真正轉化為實質收入。

童子瑋也指出，唯有農產品順利進入市場，農業才有機會吸引青年回鄉就業，進而舒緩農村高齡化問題。他認為，懂行銷、懂觀光，是讓產業「永保青春」的關鍵，也是讓年輕世代願意回到家鄉、投入農業的重要條件，讓農業不再只是辛苦的代名詞，而是有未來的選擇。

童子瑋也分享，上個月曾前往七堵泰安市民農園實地走訪，該農園長期深耕在地，不僅是生態農場，也提供農地出租，讓市民朋友平日上班、假日下田，重新找回與土地的連結。當天也親手翻土、種下芋苗，讓他更深刻感受到基隆農業的潛力。他強調表示，未來不論身在何種位置，都會秉持腳踏實地的精神，持續為基隆農業與農民打拚。

