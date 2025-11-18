「農業物聯網發展計畫」推動5年有成 加速智慧農業落地運用

陳部長與參與計畫之產學研代表大合照。（圖：農業部提供）

▲陳部長與參與計畫之產學研代表大合照。（圖：農業部提供）

農業部18日舉辦「農業物聯網發展計畫」全程計畫成果發表暨授權簽約，陳駿季部長除了肯定5年來的豐碩成果，並感謝產學研各界齊心努力推動。會場展示農糧、畜禽及養殖漁業3大領域之重要成果，包括植物害物燈照抑制系統、鱸魚智能生產決策、豬場物聯網資料庫等技術商品，並邀請業者及縣市政府分享物聯網技術運用效益經驗，發表會現場更有新技術授權簽約，期吸引更多業者投入智慧農業，加速數位技術擴散運用。

陳部長表示，面對氣候變遷與供應鏈重組挑戰，以及農業人力短缺困境，農業部自110年起至114年推動前瞻基礎建設「農業物聯網發展計畫」，期透過智慧農業的導入，促使企業營運模式、農業生產樣態及整體農村風貌的轉變。該部運用臺灣資通訊技術優勢，結合農業實務需求，透過資料連結、設備自動化及決策輔助，計畫執行迄今已有62項創新科技落地實施，1,152個產銷場域農漁畜多元應用，建構全國農漁畜產業場域200處物聯網應用據點，提升產值超過1.26億元，促進業者投資導入智慧農業逾2.12億元，有效減少生產人力與營運成本，帶動農民收益達1.01億元。

農業部指出，計畫執行期間推動各區農業場域通訊建設，迄今已優化場域通訊31處，網路下載速率提升5倍，奠定智慧農業資料流通基礎。另為加速智農數位技術與國際接軌，透過台灣資通產業標準協會制定「智慧農業感測資料格式標準與測試規範」，使數據資料串聯更有效率。此外，因應數位轉型之人才培育需求，協助培訓產業團體及公部門人員，強化數位技能與談判力，農業線上課程與數位學分班已開設142堂進行專業培訓，完課數逾2萬人次，培育超過91位具備跨域應用之人才。

農業部進一步表示，計畫5年共推動14項技術授權，包括該部桃園區農業改良場「作物病蟲害5G全息影像診斷系統」、財團法人農業科技研究院「基於熱影像之豬隻體表溫度智慧判識模型」、中興大學「家禽特徵器官影像自動檢測與預警系統」及「雞群可見光雷射反應力系統」等技術已有業者洽談授權，特安排於成果發表會中辦理授權簽約，由陳部長擔任見證人，雙方共同合作推動智慧農業技術應用，以期共創農業智慧化新格局。