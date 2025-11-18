農業物聯網5年成果豐碩 提升產值逾1.26億元

（中央社記者汪淑芬台北18日電）農業部自民國110年起實施農業物聯網發展計畫，今天舉行成果發表暨授權簽約。農業部長陳駿季說，5年來建構全國農漁畜產業場域200處物聯網據點，提升產值逾新台幣1.26億元。

陳駿季表示，面對氣候變遷與供應鏈重組挑戰，以及農業人力短缺困境，農業部自110年起至114年，推動前瞻基礎建設「農業物聯網發展計畫」，盼透過智慧農業的導入，促使企業營運模式、農業生產樣態及整體農村風貌的轉變。

陳駿季指出，農業部運用台灣資通訊技術優勢，結合農業實務需求，透過資料連結、設備自動化及決策輔助，至今已有62項創新科技落地實施，1152個產銷場域農漁畜多元應用，建構全國農漁畜產業場域200處物聯網應用據點，提升產值超過1.26億元，促進業者投資導入智慧農業逾2.12億元，有效減少生產人力與營運成本，帶動農民收益達1.01億元。

農業部也在成果發表會場展示農糧、畜禽及養殖漁業3大領域的重要成果，包括植物害物燈照抑制系統、鱸魚智能生產決策、豬場物聯網資料庫等技術商品，同時舉行新技術授權簽約，由陳駿季擔任見證人，希望吸引更多業者投入智慧農業。

農業部統計，實施「農業物聯網發展計畫」5年來，共推動14項技術授權，包括桃園區農業改良場「作物病蟲害5G全息影像診斷系統」、財團法人農業科技研究院「基於熱影像之豬隻體表溫度智慧判識模型」、中興大學「家禽特徵器官影像自動檢測與預警系統」及「雞群可見光雷射反應力系統」等技術。

另外，農業部執行「農業物聯網發展計畫」期間，推動各區農業場域通訊建設。農業部指出，至今已優化場域通訊31處，網路下載速率提升5倍，奠定智慧農業資料流通基礎，並透過台灣資通產業標準協會制定「智慧農業感測資料格式標準與測試規範」，使數據資料串聯更有效率。（編輯：張雅淨）1141118