農業界「IPM界奧斯卡」 大甲農會、植物診療師雙入圍

〔記者歐素美／台中報導〕農業部日前進行「第4屆永續善農獎(IPM Award)」頒獎，台中市大甲區農會入圍「行銷推廣組」，植物診療師蘇建中個人並入圍「現場操作組」。

台中市農業局指出，「永續善農獎」被譽為農業界「IPM奧斯卡獎」，主要表揚在作物病蟲害整合管理(IPM)上，兼顧技術創新、現場操作與推廣成效的團體與個人，也呼應農業部推動「化學農藥風險十年減半」的重要政策方向，台中這次雙雙入圍，正是長期深耕友善農業與精準防治的具體成果。

其中，大甲區農會以系統性方式推動IPM，整合友善示範田區、減藥處方籤、科技化監測與友善防治資材運用等10大推廣措施，成功提升農民參與度；同時在通路端結合文化活動、在地加工農產品、多元展售及「以米代金」的減碳行銷模式，讓永續農業從田間走進市場與消費者生活，將專業IPM技術轉化為民眾可理解、可支持的農業行動。

大甲區農會並針對轄區青蔥農民常見的「青蔥捲葉型炭疽病」，跨機關整合農業部農業試驗所、台中區農業改良場及市府農業局，成立「青蔥健康種苗輔導團隊」，建置健康種苗生產中心，從源頭提升苗源品質，有效降低後續藥劑使用需求，同時結合中市環保局生廚餘沼液再利用政策，減少化學肥料使用；在食安把關上，更設置質譜快檢前處理站，讓農民能在產地端即完成農藥殘留檢測，強化食安管理並提升消費者信任。

大甲區農會透過防檢局補助，聘任植物診療師蘇建中，長期深耕大甲地區田間IPM推廣，針對芋頭易受軟腐病、斜紋夜蛾及葉蟎危害的問題，建立符合在地氣候、土壤與作物生育特性的整合防治曆，從預防、監測到治療完整規劃，並自製木黴菌混合液化澱粉芽孢桿菌液肥，使芋頭發病率降低達70%，同時推動懸掛性費洛蒙誘引器，使斜紋夜蛾發生率減少40%；更於111年率先發現新紀錄葉蟎種類，搭配登記用藥與天然資材防治，使藥劑使用量較慣行農法減少70%，具體落實化學農藥風險減半目標，是促使大甲區農會獲獎的主要功臣，個人並入圍「現場操作組」。

