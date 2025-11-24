農業移工放寬 這類申請最大宗
[NOWnews今日新聞] 農業部與勞動部自109年共同推動農糧產業聘僱外籍移工政策，今(114)年進一步將開放總額由1萬2000人提高至2萬人，並新增草皮與芽菜產業納入可申請範圍，同時放寬食用菇蕈及水稻育苗生產規模限制，更貼近實際農業生產需求。截至10月，北區分署就已審核通過356案，其中以桃園市經營設施蔬菜為最大宗。
農業部於今年6月及8月修訂「農業部審查農糧工作申請引進外籍移工之雇主資格認定作業要點」，明定各產業最低經營門檻分別為蔬菜1公頃、花卉0.5公頃、種苗0.5公頃、水稻育苗2公頃、果樹2公頃、雜糧10公頃、特作2公頃、設施農業0.5公頃、食用菇蕈0.1公頃、草皮2公頃、芽菜50平方公尺。
農業部表示，申請人須檢附經營場址合法使用證明(租約3年以上)、土地清冊、配置圖、現況照片及作物種植情形說明等文件，並提供僱用國內農保或勞保員工資料，聘僱比例方面，本國員工10人以下者採本外勞核配比為1:1，超過10人者核配比為35%。
農業部也說，修正亦針對申請文件與審查程序進行優化，包含放寬非農保農民可採認資料、免附員工出勤紀錄、增列提供土地清冊及輪作作物認定原則，並將農業部核發之認定函效期由90日延長至120日，以符合實務運作及提升審核效率。
截至今年10月，北區分署已審核通過356案，其中以桃園市經營設施蔬菜為最大宗。桃園「御圃有機農場」農場主林聖智表示，溫網室栽培短期葉菜為高度勞力密集產業，從育苗、種植、採收到理貨包裝皆需大量人工，每0.5公頃約需3至4名專業人力，但本國勞力不易尋得，外籍移工投入後，不僅使生產作業更穩定，也大幅提升整體營運效益，林聖智並說明，雇主須熟悉相關法令，妥善照顧與管理移工，提供友善的工作環境。
另供應全聯洋菇的「玉豐菇菌場」鄭玉豐農友指出，過去申請資格須達設施農業0.5公頃規模，經今年修正食用菇蕈產業門檻調降為0.1公頃後，已順利獲核聘僱外籍移工資格，顯示政策修訂更符合產業實際需要。
申請農糧產業外籍移工受理窗口為經營農地（團體依營登地）所屬的農糧署各區分署，農糧署北區分署副分署長黃怡仁提醒，有申請需求者可先至農業部農糧署官網/農糧業務/「農糧產業外籍移工專區」查閱最新規定，並建議於送件前先洽承辦窗口諮詢，以減少補件往返時間，申請審核時間約需約7個工作日。
最被老闆看輕的工作？網一面倒獲共鳴：不理解專業
普發1萬怎麼發？9999、5168車牌競標11/24開跑
3年成長34%！每月8.2萬名中高齡求職 員工想延退76.6%企業未執行
