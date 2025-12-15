農業試驗所推動咖啡一貫機械化 開創臺灣咖啡智慧產製省人工

手持咖啡採收機。林重鎣翻





臺灣咖啡近年在國內外評比屢獲佳績，品質深受消費者肯定，但產業仍面臨小農規模分散、缺工日益嚴峻及後製處理量能不足等瓶頸，難以形成穩定批次供應量，進入大型通路市場。為推動臺灣咖啡產業邁向現代化、標準化與國際化，農業試驗所嘉義農業試驗分所與農糧署合作，於大鋤花間咖啡生態農場建立咖啡產業一貫化機械示範場域，並於15日辦理「咖啡產業一貫化機械作業場域示範觀摩會」，首次整合展示田間管理、採收、搬運到後製加工的全流程智慧化機具，為臺灣咖啡生產開啟全新紀元。

農業試驗所表示，臺灣咖啡產業雖具備獨特風土與高品質潛力，但多數為小農經營，而田間管理、採收及搬運等環節多仰賴人工，不僅人力成本高，也因缺工問題加劇，造成產製效率不穩定。此次觀摩會首次跨越過往僅聚焦後製處理的範疇，擴大展示咖啡「田間—採收—搬運」全流程自動化機具，引領臺灣咖啡正式朝向智慧化生產邁進。

農業試驗所進一步說明，為提升田間管理效率，該所導入具AI避障與自主導航功能的「割草機器人」，可全天候自動執行割草工作，降低田間維護人力至少五成；園區搭配「AIoT智慧灌溉控制系統」，以土壤濕度、光度與氣象參數進行精準灌溉，更可提升水資源利用效率。「電動式手持採收設備」可提高採果速度並減少人工疲勞。另「單軌運輸設備」與「四輪驅動農地搬運車」能在坡地高效率運送農用資材或收成的果實，確保採收後能快速運至後製處理區，提升整體作業流暢度。透過上述技術整合，臺灣咖啡產業得以建立田間到採收的標準化作業流程，不僅提升即戰力，更為接軌國際生產模式奠定重要基礎。

農業試驗所指出，在後製端，傳統咖啡果實處理從分級、去皮、發酵、去果膠到乾燥，全程高度依賴人工，不僅耗時長，也因果實成熟度不一而常出現破豆與品質不均問題，限制批次量能與通路供應。現場示範的一貫化全自動後製設備，可成功突破此瓶頸：「自動浮選與預篩選機」具循環省水系統，可迅速去除瑕疵果及異物；「新型省水去皮分選機」每小時可處理高達1,000公斤漿果，並可自動分選紅果與未熟果，有效避免混批造成的品質損耗。「高效率果膠清洗機」處理每公斤生豆僅需0.04公升用水，比傳統人工清洗節省9成以上水量與人力；「滾筒式恆溫烘乾設備」批次處理容量可達900公升，並能利用咖啡殼、枝條作為燃料，提高能源效率且更具環保價值。透過這套全自動一貫化流程，咖啡採後處理時間由傳統約需14天縮短至僅2天即可完成，達成每批500~1,000公斤的商業化供應量，不僅提升品質穩定性，也強化國產咖啡進入連鎖通路的能力，進一步提高市場競爭力與農民收益。

農業試驗所最後強調，透過此次示範觀摩會展示的一貫化自動機械，不僅回應小農缺工與產能不足的現況，更象徵臺灣咖啡正式邁入智慧生產的嶄新階段。整合AI、AIoT、精準農業與自動化後製技術，有助提升品質一致性，擴大供應能力並提升國際競爭力。未來，農業試驗所將持續推動專業示範與技術輔導，協助產業建立現代化標準流程，讓臺灣咖啡在國際精品市場中展現更堅實的實力。

