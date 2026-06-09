農業部不保價收購 擬推台灣標章

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雲林縣最近進入花生採收期，不料遇到梅雨來襲，農民搭起新型的帆布帳，保護花生免於潮溼及悶熱。（周麗蘭攝）

美國零關稅花生還沒進口，國產花生開盤價卻因為預期心理，每台斤僅35元，創下10年新低，農業部則表示，花生仍在採收初期，後續行情應持續觀察，目前不考慮進行保價收購。學者建議，應鼓勵加工業者使用國產花生，並於外包裝、廣告標示原料產地，爭取消費者支持。

國產花生開盤價跌至每台斤35元，針對是否會進行保價收購，農業部農糧署副署長黃昭興表示，民國109年曾收購，但因為成交品質很糟，目前沒有相關規畫，而是希望推動輔導措施。

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農糧署表示，花生預計在6月中下旬進入盛收期，目前採收比例不足1成，近期連續降雨，部分產區暫緩採收，盤商及加工業者因目前到貨量有限，多採看貨交易方式辦理，整體市場少量交易，後續市場行情須持續觀察。

農糧署表示，已規畫優先輔導業者擴增烘乾量能，並建立濕莢交易制度，導入農商契作栽培。另為強化國產及進口市場區隔，已研議推動「台灣花生標章」，鼓勵食品業者採用國產原料。

逢甲大學國貿系教授楊明憲表示，當初與世貿組織（WTO）簽訂的農業協定，台灣被要求削減境內農業支持，其中保價收購就被WTO認為是扭曲市場機能，使資源配置效率變差，降低進口機會的措施，但政府基於糧食安全的考量，目前只有稻米的保價收購，其他作物則很難沿用。

他認為，政府保價收購，沒辦法促使產業升級、進步，且協助烘乾也只能降低成本，重點仍是要提高品質，爭取國內消費者認同，但依照現行規範，進口花生在台灣進行加工，被視為實質轉型，產地可標示為台灣，農業部應想辦法鼓勵加工業者使用國產花生，且產品外包裝、廣告都要標榜原料使用國產花生。