農業部公告吉安水稻秧苗現金救助 花蓮縣府：符資格者受理至3/2止 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

受115年1月低溫影響，花蓮縣吉安鄉水稻秧苗發生生育受阻情形，造成育苗作業受損。花蓮縣政府今（9）日表示，花蓮縣長徐榛蔚關心縣內農民生產情形，指示縣府農業處積極向農業部反映地方災情，爭取協助。花蓮農業處表示，經農業部審查，現已公告花蓮縣吉安鄉為辦理水稻秧苗115年1月低溫農業天然災害現金救助地區，符合救助資格的農友可自即日起申請截止至3月2日止。

徐榛蔚表示，符合救助資格的農民，可自115年2月9日起至3月2日止，向吉安鄉公所申請農業天然災害現金救助；如受理期間遇天然災害停止上班，受理期限將依規定順延，請農民把握期限，儘早提出申請，以維護自身權益。

廣告 廣告

花蓮農業處長陳淑雯說明，本次救助項目為「水稻秧苗」，依「農業天然災害現金救助項目及額度」所定「農作物育苗作業室(苗)」救助標準辦理，每箱救助額度為15元；惟農業天然災害救助辦法刻正修正中，如於受理期間內完成修正公告，將依最新救助標準辦理。申請對象須符合農業天然災害救助辦法第5條規定，且受災損失率達20%以上者，始得依規定予以救助。

「農業天然災害救助受理期限至3月2日止，請符合申請資格的農民儘速前往公所辦理，勿讓自身權益受損。」徐榛蔚提醒，倘發現疑似天然災害造成之損害，請務必主動向當地公所通報，並可多運用農業部開發之農產業天然災害現地照相app，記錄受災情形，以加快確認受災情形；另請基層公所對於天然災害之受災田區，應動員人力進行勘查及拍照取證工作，以協助受災農友儘早復耕、復建，與維護申請天然災害救助之權益。

照片來源：花蓮縣府

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

【花蓮拚重生2-1】余明勲談直航韓國帶動全境觀光 強調2026年要繁花盛開

【花蓮拚重生2-2】余明勲推有機觀光落實3重點 從永續生活創造價值

【文章轉載請註明出處】