農業部公告1020強風重創農作 彰化縣硬質玉米、胡(芝)麻符合災害現金救助

▲農業部公告彰化縣因「114年1020強風」致硬質玉米及胡(芝)麻受損已符合農業天然災害現金救助標準。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】農業部公告彰化縣因「114年1020強風」致硬質玉米及胡(芝)麻受損已符合農業天然災害現金救助標準，現金救助額度以「農業天然災害現金救助項目及額度」所定救助額度為標準，其申請救助項目損失率達20%以上者，即可向土地所在地公所提出申請現金救助﹙硬質玉米每公頃2萬8千元、胡(芝)麻每公頃3萬元﹚，未達20%者不予救助。

符合規定可申請救助農民朋友，114年11月6日起至11月19日前請儘速持身分證、印章、農會存款簿、土地所有權狀或土地使用同意書及其他應備文件(如三個月內土地登記謄本)，向土地所在公所申報。

另彰化縣也公告為農業天然災害低利貸款地區，欲申借本貸款之農民向公所申請核發農業天然災害受災證明書，並於該證明書核發翌日起15日內，檢附該證明書、使用土地及設施合法證明文件及「農業天然災害復建及復耕計畫書」向當地農會提出申請。

彰化縣長王惠美也再次提醒各農友們，近年來天氣異常，所種植的農作物如有災損情況，請先至當地公所通報，縣府在第一時間彙整轄內各鄉鎮市災損情形後，即會邀集臺中區改良場、農糧署及公所等單位組成勘災小組，確認災損情形後，將立即函報農業部爭取救助。