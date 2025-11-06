農業部公布穩定豬肉市場4措施 開放廚餘養豬須符3前提

全國豬隻禁運、禁宰令昨（5）日由中央應變災害中心宣布，自6日中午12時起分2階段解禁，為協助肉品市場恢復交易，維持毛豬上市秩序並穩定豬價，農業部畜牧司長李宜謙6日在行政院會後記者會說明4項輔導措施。

李宜謙指出，未來每週將與全國22個肉品市場召開調配會議，精準訂定每日上市豬隻頭數；同時也會協調合作社與農會，讓農民透過共同運銷方式，每日安排一定數量豬隻送至肉品市場，期間相關手續費將減免。

李宜謙表示，農業部長期合作的冷凍廠商也將適時針對數量較多、或體型較大豬隻屠宰凍存，未來可作為調節豬肉供應的政策工具之一；同時加強國產豬肉行銷，恢復消費者信心。

至於何時恢復廚餘養豬，農業部與環境部指出，除了蒸煮設備符合法規、落實地方稽查、法令完備等3項前提外，也已針對全國434個廚餘養豬場展開查核，未來業者必須在蒸煮設備加裝溫度探針，並設置蒸煮場影像監控，即時將資料傳回政府監控系統，讓環保人員能透過手機查看，對違規者告發處分。

農業部長陳駿季則表示，正在研議相關法規，未來將嚴格檢視豬農作業、市府稽核與邊境防疫措施落實情況，規劃每2週檢視地方執行進度，若有養豬場先通過查核，不排除就先開放廚餘養豬。陳駿季補充，維持禁止廚餘養豬期間，中央仍會補助改用飼料養豬的成本差額。