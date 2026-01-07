農業部力推種植登記制度 菜價暴漲暴跌將有解

立法院經濟委員會今（7）日進行農產品市場交易法、植物品種及種苗法等法條修正審查，多名立委也針對菜價調節進行質詢，農業部長陳駿季表示，將於今年力推「種植登記制度」，作為產量預警與調節的重要工具，預計下個月將正式對外公告。（劉宗龍攝）

立法院經濟委員會今（7）日進行農產品市場交易法、植物品種及種苗法等法條修正審查，多名立委也針對菜價調節進行質詢，國民黨立委鄭正鈐提到，台灣農產品長期面臨產銷失衡問題，以高麗菜為例，日前批發價每公斤一度跌至5.9元，但颱風期間價格卻飆升至每公斤逾百元，顯示產銷調節與預警機制仍有落差，對此，農業部長陳駿季表示，將於今年力推「種植登記制度」，作為產量預警與調節的重要工具，預計下個月將正式對外公告。

鄭正鈐指出，農糧署早在2010年即建置「大宗蔬菜播種量及供苗預警資訊」機制，至今已15年，但農產品價格仍頻繁出現暴漲暴跌，顯示現行預警制度實質效果恐未達預期；民進黨立委陳亭妃則表示，部分中間環節剝削也須被重視，否則產地賣的辛苦、末端卻賣高價的失衡問題將長期存在，因此對具有市場影響力的批發市場經營者，應加重罰鍰與管理責任，以遏止哄抬價格與不當操控。

陳駿季回應，目前高麗菜產量推估主要透過種苗數量與航拍影像判讀種植面積，尚未全面要求農民登記；但推動種植登記制度已列為今年重要政策之一，預計最快下月對外公布，未來將針對多數作物導入登記機制，並結合補助與政策誘因，引導農民配合，以提升產銷預警與調節效能。

陳駿季補充，過去種植登記推動不順，關鍵在於誘因與補助脫鉤，未來將重新設計制度，讓登記結果與農業部各項補助、輔導措施連動。

針對操縱農產品交易者的裁罰，陳駿季表示，裁罰對象除原條文所述之「不得壟斷、操縱價格或故意變更質量」，也預計修法增加「謀取不正當利益或對市場交易秩序造成危害者」，裁罰金額部分，對於批發市場經營者，認同提高最高罰鍰至3000萬元，但針對承銷人及自然人罰則，則基於法規平衡等考量，建議維持現行規定最高罰鍰30萬元。

