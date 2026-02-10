農業部啟用「國產材諮詢媒合中心」一站式服務助攻產業升級

農業部啟用「國產材諮詢媒合中心」，盼透過更快速便利取得國產材產品資訊與專業諮詢服務，弭平政策推動與市場應用間的落差。（圖／農業部）

過往台灣本土木材產業處於「斷鏈」狀態，也因此衍生應用資訊分散、販售據點少，以及產品規格不夠多元等劣勢，對此農業部啟用「國產材諮詢媒合中心」，盼透過更快速便利取得國產材產品資訊與專業諮詢服務，弭平政策推動與市場應用間的落差。業界認為，此中心有助於提升國產材在日常生活中的能見度與使用率，進一步帶動整體產業成長。

林業及自然保育署署長林華慶表示，國產材具備來源可追溯、碳足跡低及友善生產等優勢，還能促進山村經濟，是我國森林永續經營與淨零轉型的重要戰略資源。而「國產材諮詢媒合中心」整合國產材產品完整資訊，並設有規格材料展示區，提供應用技術諮詢及廠商媒合等服務，一站式協助使用者快速找到合適的國產材製品。

林業保育署表示，國產材諮詢媒合中心未來也將結合公共空間示範案例、林產品溯源與驗證制度，以及跨部會合作，逐步擴大國產材於公共建設及民間市場的應用，建立完整且具競爭力的國產材產業鏈，也歡迎更多建築裝修材料業者，運用國產材開發規格材料，一起加入諮詢媒合中心來推廣應用。

中華木質構造建築協會理事長卓志隆認為，該中心未來將扮演國產材產業發展中「非常重要的角色」，有助於國產材更廣泛進入居家空間、辦公室與商業場域，提升國產材在日常生活中的能見度與使用率，進一步帶動整體產業成長。

卓志隆指出，近年在大型商場及連鎖品牌空間中，已可見到使用國產柳杉等木材的設計，從公共空間到商業場域，國產材的應用正逐步擴大，顯示產業正持續成長、進步，該中心不僅有助於提升國產材的市場認同，也能讓民眾更理解國內森林經營與永續利用的理念。

