農業部宣布2027禁廚餘養豬 王惠美：這原本就是我們的方向

彰化縣長王惠美(中)今參加縣府行銷歲末演唱會與月影燈季記者會，會後受訪回應農業部禁用廚餘養豬。(記者張聰秋攝)

〔記者張聰秋／彰化報導〕農業部宣布，2027年起全面禁用廚餘養豬，彰化縣是養豬大縣，全縣560場養豬場共飼養75萬多隻豬隻，其中33場以廚餘餵養豬隻(約5萬4000多隻)，對於永久禁用政策，彰化縣長王惠美今表示，「這原本就是我們的方向」現階段廚餘多數運往溪州焚化爐燒毀，未來將持續擴充黑水虻、堆肥場量能以去化廚餘。

彰化縣目前能去化廚餘場所，除了溪州焚化爐外，另有和美鎮公所設黑水虻養殖場，以及田尾堆肥場，現階段可消化自己的廚餘。不過，縣府未雨綢繆，規劃持續擴充量能，已在田尾堆肥場試養黑水虻，評估餵養技術與成效後，打算推廣到各個鄉鎮市。

王惠美說，因為外界對廚餘餵豬有疑慮，縣府已先和33家使用廚餘養豬的豬農溝通，目標是逐步停用廚餘餵豬。過渡期間，廚餘會先送往溪州焚化爐處理，同時大型餐飲業的廚餘也會收費送焚化，但費用暫時調降。她強調，縣府也規劃以黑水虻處理廚餘或製成堆肥，提升整體處理量能，避免廚餘被亂倒。

