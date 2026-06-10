農業部已規劃落花生多元輔導措施 強化產業韌性與競爭力

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農糧署將持續掌握產區狀況，提供農民必要協助。（農糧署提供）

記者陳建興／台北報導

近期一期作落花生陸續進入採收期，社會各界關注產地交易價格受臺美對等貿易協定(ART)影響情形，農業部農糧署表示，美國花生進口仍需按照現行關稅管理制度，進口成本並未改變，市場上亦無美國零關稅花生進口情形。籲請各界勿以尚未實施之政策，作為壓低國產落花生交易價格之依據，共同維護市場交易秩序及農民合理收益。該署亦持續掌握產區生產及市場動態，並會同地方政府、農民團體及相關業者共同因應，適時提供必要協助措施。

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農糧署說明，本(115)年一期作落花生預測種植面積約5,811公頃，較去(114)年同期增加690公頃，與近年平均種植規模相當。早植田區已自6月上旬開始採收，預計於6月中下旬進入盛收期，目前整體採收比例尚不足一成，因各田區成熟度、品質及乾燥條件不同，產地交易價格有所差異。

近期受連續降雨影響，部分產區暫緩採收作業，農民多待天候穩定後再進行採收及乾燥處理；盤商及加工業者因目前到貨量有限，亦多採看貨交易方式辦理，整體市場少量交易，目前油豆品種台南14號品質較佳者收購價格約每臺斤35元，品質略差者約為每臺斤32至33元。現階段價格資訊主要反映少量早植田區及個別品質條件，後續市場行情仍須視盛收期產量、品質及交易情形持續觀察。

針對近期降雨情形，農糧署已請各區分署會同地方農會、合作社場及相關單位持續掌握產區狀況，並盤點及媒合乾燥設備量能，同時提供採收及乾燥管理建議，協助農民降低降雨造成之品質風險。

農糧署提醒，落花生採收後應儘速完成適當乾燥處理，以維持品質及降低後續貯存風險。倘因豪雨造成作物受損，農民可主動向所在地公所通報災情，並利用「農產業天然災害現地照相APP」拍攝災損照片，作為後續災害查報及天然災害救助申請的重要參考依據。農糧署將於梅雨鋒面過後持續追蹤產區受損情形，並視實際需求提供相關協助措施。

農糧署表示，為推動落花生產業升級，已規劃透過農業安定基金優先輔導業者擴增烘乾量能，透過提高補助比例至5成以上，協助業者設置區域烘乾中心，逐步建立濕莢交易制度，同時也導入農商契作栽培，以保障農民收入並穩定原料供應。

為強化國產花生與進口產品之市場區隔，農業部已積極研議花生製品原料原產地標示相關措施，並規劃推動「台灣花生標章」，鼓勵食品業者採用國產原料，提升消費者辨識度。另將結合通路資源及多元行銷活動，擴大國產花生市場能見度及消費需求，進一步提升國產花生品牌價值與產業競爭力。