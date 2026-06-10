農業部已規劃落花生多元輔導措施 強化產業韌性與競爭力

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近期一期作落花生進入採收期，外界關注台美對等貿易協定（ART）是否影響產地價格。農業部農糧署表示，目前美國花生仍依現行關稅制度進口，並無零關稅情形，呼籲各界勿以尚未實施的政策作為壓低國產落花生價格依據，以維護市場秩序與農民收益。農糧署也將持續掌握產區及市場動態，並與地方政府、農民團體及業者共同因應。

農糧署指出，今年一期作落花生預估種植面積約5,811公頃，較去年增加690公頃，與近年平均規模相當。目前部分早植田區已開始採收，但整體採收量尚不足一成，價格仍受品質、成熟度及乾燥條件影響。近期受連日降雨影響，部分產區暫緩採收，盤商與加工業者多採看貨交易。現階段台南14號油豆品種，品質較佳者收購價約每台斤35元，品質略差者約32至33元，後續行情仍待盛收期產量與品質進一步觀察。

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針對降雨可能造成的品質問題，農糧署已協調地方農會、合作社及相關單位盤點乾燥設備量能，並提供採收與乾燥管理建議，協助農民降低損失。農糧署也提醒，落花生採收後應儘速完成乾燥處理，以維持品質並降低貯存風險。若因豪雨造成災損，農民可向所在地公所通報，並利用「農產業天然災害現地照相APP」拍攝災損照片，作為後續救助申請依據。

此外，為提升產業競爭力，農糧署已規劃透過農業安定基金，優先協助業者擴增烘乾設備與設置區域烘乾中心，逐步建立濕莢交易制度，並推動農商契作模式，穩定原料供應及農民收入。同時，農業部也研議花生製品原料原產地標示及推動「台灣花生標章」，結合通路與行銷活動，提升國產花生品牌價值與市場辨識度，強化產業韌性與競爭力。

（農業部農糧署廣告）

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