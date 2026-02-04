農業部強化糧安韌性 年節物資充足價格穩定

農業部今天（4日）於立春暨農民節舉行記者會，部長陳駿季向全國農民長期守護糧食安全、穩定農業生產表達感謝，並回顧過去一年在國際情勢與氣候挑戰交織下，農業部「在變動中求穩定」的施政成果，同時宣告新年度將以「計畫性生產」與「AI智慧農業」為核心，全面強化臺灣糧食安全韌性。農業部也同步公布春節期間農漁畜產品供應盤點結果，指出年節物資供應充裕、價格維持平穩，請民眾安心採購。

陳駿季部長表示，過去一年臺灣農業面臨多項挑戰，包括國際貿易環境波動及多起天然災害。面對貿易衝擊，農業部即時啟動整體支持與輔導措施，協助農產品穩定外銷市場、維持產業競爭力；在基礎建設方面，也推動重要水利調度工程，強化雲嘉南平原整體用水調配能力，提升農業生產穩定度與防災韌性。

農業部展望新的一年，將推動「計畫性生產」政策，透過系統化蒐整與分析農作種植資訊，逐步掌握全臺主要作物生產結構，提升產銷調度精準度。同時，農業部也將持續推動AI與數位科技導入農業場域，並將《農業基本法》草案送交行政院審議，建立兼顧糧食安全、生態保育與國土永續的農業治理基礎。

針對即將到來的春節連假，農業部統計處王淑娟處長表示，各類農漁畜產品供應量已完成整體盤點，供應情形穩定充裕。蔬果方面，當季盛產的釋迦、柑橘、棗子，以及火鍋常用的高麗菜、蘿蔔與長年菜，供應量均較平日增加；花卉部分，在相關單位協調下，銀柳、劍蘭與蝴蝶蘭等年節花卉進貨量明顯提升，可滿足節慶需求。

農業部指出，水產品方面，漁業署已協調各地魚市場增加年節熱門魚種供應，包括黃金鯧、龍虎斑及鱸魚等，確保市場供需平衡；畜產品部分，國產豬肉供應穩定，毛豬交易量已因應年節需求適度提升，有助維持價格平穩。

農業部強調，已整合各單位資源做好全面準備，確保春節期間民生物資供應無虞，讓國人能安心選購優質國產農產品，歡喜迎接新的一年。