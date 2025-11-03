農業部怨廣宣費被刪光 遭打臉

立法院經濟委員會3日考察台中果菜批發市場並與地方農漁會座談，立委楊瓊瓔（右二）、何欣純（右三）以及麥玉珍（右一）等人皆與會。（馮惠宜攝）

立法院經濟委員會3日前往台中考察農業經濟建設成果，農業部政務次長胡忠一表示，中央將全力支持地方農業需求，也希望立委審預算時高抬貴手，不要再把農業部廣宣費刪到「一毛不剩」；藍委楊瓊瓔當場澄清，預算是經「朝野協商」統刪，白委麥玉珍則解釋，刪減理由主要是宣傳效益過低，農業部網站運作7年來「1天僅1人瀏覽」，顯示宣傳效果不佳。

胡忠一說，台中果菜批發市場第一期設施已使用多年、設備老舊，二期工程完工後，將大幅提升台中果菜市場競爭力，甚至有望成為全台乃至亞洲最現代化的批發市場。他也說，除了該工程計畫，豐原果菜市場冷鏈設施建置工程及農富市集籌建計畫，已於10月底獲農糧署核定3案總補助金額逾1億元。

胡忠一話鋒一轉，向在座立委喊話「請高抬貴手」，今年審預算時不要像去年把農業部廣宣費刪到一毛不剩，廣宣費很重要，像最近非洲豬瘟入侵，農業部提醒國內外旅客「不得攜帶肉製品入境」等訊息，都需要宣傳資源。

經委會召委楊瓊瓔當場澄清，經委會在審查階段「從未刪除」農業部廣宣預算，是後續預算送立院大會「朝野協商」時統刪，相關協商紀錄上藍綠白3黨均有簽名，農業部不能給社會大眾不正確訊息。她強調，安排考察除了謝謝農業部之外，也是力挺農民。

同場的民眾黨立委麥玉珍也補充指出，農業部今年整體預算約6億元，其中廣宣費2000萬元，最終被刪除的理由是「宣傳效益過低」，農業部網站運作7年來瀏覽量極低，「1天僅1人瀏覽」，顯示宣傳效果不佳。她也強調，自己與其他委員都支持農業發展。