農業部成立防治應變小組滿週年 去年移除隻數達26萬隻創新高

〔記者楊媛婷／台北報導〕外來入侵種綠鬣蜥在中南部肆虐，導致農作物收成嚴重受損，農業部林業保育署2025年起成立綠鬣蜥防治應變小組並祭出獎勵金，並與地方聯手移除，林保署今(19日)表示，去年移除總量達26萬隻，為上一年度3倍，也宣布今年起針對移除有繁殖力的綠鬣蜥提高50元獎金。

綠鬣蜥會吃農作物的幼苗，更會挖掘土堤防等導致農田水利設施受損，過去移除綠鬣蜥只重數量，卻缺乏針對具繁殖力個體策略性移除，導致移除效率不彰，還有過去地方移除綠鬣蜥經費一年一編，但跨年度時正式綠鬣蜥繁殖高峰期，卻會出現因計畫沒結案的空窗期，還有縣市交接處的河川地與軍營等管制區也常成為三不管地帶，導致成移除盲區，林保署去年成立綠鬣蜥防治應變小組，比照移除埃及聖䴉模式，突破過往痛點，包含要求地方招標必須採跨年度設定，並透過中央地方分工不再有移除盲區。

林保署進一步指出，隨成立小組與資源整合，去年移除總隻數達26萬隻，其中以屏東移除最多，達13萬288隻，高雄次之，達6萬2608隻，林保署進一步分析捕獲移除個體，發現其中84%屬於吻肛長未達30公分的未成年個體，認為針對有繁殖力個體的捕捉比例偏低，為更有效遏止族群，因此今年起將調整移除獎勵金。

林保署說明，已受訓取得認證的民眾，捕獲吻肛長 30 公分以上之成蜥，每隻獎勵金由250元調升至300元，未達30公分者則由每隻100元調降為50元；而地方政府委託的專業廠商，捕獲吻肛長30公分以上成蜥，酬勞維持每隻500元，但未達30公分的幼體則由每隻200元調降為100元。

林保署表示，除有接受委託或受訓民眾可有償移除綠鬣蜥外，也歡迎熟悉綠鬣蜥外型與生態的熱心民眾無償協助移除，不會有觸法問題，但移除過程勿刻意虐待或施加不必要痛苦，另隨苗栗、新竹等地區也開始出現綠鬣蜥蹤跡，也已將竹苗列為應加強移除警戒區。

