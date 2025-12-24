農業部推動咖啡風味創新 創造臺灣獨特性

記者古可絜／臺北報導

農業部茶及飲料作物改良場指出，近年隨國內咖啡市場規模達800億元，栽培面積由民國96年的560公頃成長至113年的1,168公頃，促使該場更是聚焦於科研整合、產業升級與產品差異化。該場首創「咖啡香氣窨製技術」，輔以臺灣咖啡風味輪（Taiwan Coffee Flavor Wheel）作為產品開發及技術應用基礎，使臺灣咖啡從傳統農作加工邁入風味科學領域，導入技術標準化與商品高值化的嶄新階段。

茶改場場長蘇宗振表示，咖啡香氣窨製技術將「前處理、破壁及窨製」三階段技術鏈串連，以植入符合臺灣市場喜好天然且獨特的風味，是臺灣咖啡正式跨入風味精準化、製程標準化與商品高值化的新階段。該場整理近5年，共662筆全國咖啡評鑑資料，每筆由12位合格評鑑師進行杯測，透過分析風味詞彙出現頻率與感官評分關聯，建立符合臺灣風土與市場喜好的風味模型，並依分類及排序，分別為花香、水果、醱酵、糖香、堅果、草本與香料等調性。

茶改場說明，該場依據風味模型與感官偏好統計，建立將香氣植入的咖啡加工流程，包括第一階段生豆除塵處理，去除表面粉塵及雜異味，建立乾淨風味基底；第二階段導入破壁技術，使結構破裂，促進焦糖化與梅納反應，不僅提升烘焙效率與成分萃取，也使風味更集中、層次更明確，且因破壁後咖啡豆具有高孔隙率與分子開放性，能更有效吸附天然風味分子，成為窨製技術的理想基材。

第三最終階段以窨製技術導入天然國產水果柑橘、檸檬，以及香花草玫瑰、桂花、野薑花及芳香萬壽菊等香氣，搭配溫度、濕度與香氣吸附控制，使香氣能精準定位至臺灣咖啡風味輪架構，具自然呈現性、穩定性與可量產性。此技術對中低海拔咖啡豆風味補償效果尤為顯著，可提升市場辨識度、個性化表現與商品附加價值。

目前該技術已成功延伸至穀物雜糧類黑豆、玄米及蕎麥等烘焙加工，透過「前處理、破壁及烘焙」等步驟展現特色香氣，成功開發出無咖啡因系列加工產品，拓展技術應用範圍，並為臺灣特色飲品創造新的市場價值與可能性。

農業部茶及飲料作物改良場首創「咖啡香氣窨製技術」，推動臺灣咖啡風味創新。（記者古可絜攝）

農業部茶及飲料作物改良場首創「咖啡香氣窨製技術」，使臺灣咖啡從傳統農作加工邁入風味科學領域。（記者古可絜攝）

窨製技術導入天然國產水果柑橘、檸檬，以及香花草玫瑰、桂花、野薑花及芳香萬壽菊等香氣，搭配溫度、濕度與香氣吸附控制。（記者古可絜攝）

農業部茶及飲料作物改良場展示運用咖啡香氣窨製技術處理咖啡相關產品。（記者古可絜攝）