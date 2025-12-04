農業部推動廚餘養豬全面轉型 強化非洲豬瘟防疫韌性

農業部今天（4日）於行政院會報告「廚餘養豬政策調整」表示，為防範非洲豬瘟風險，將全面禁止廚餘養豬的全國轉型最後期限明訂為115年12月31日，並且展開輔導措施，協助廚餘養豬業者轉型。此外，考量各地方在廚餘分類及去化規劃與廚餘養豬轉型輔導的差異，各直轄市或縣市政府可依其規劃，自行公告提早停止廚餘養豬時程及精進作為。

農業部表示，在轉型期間需繼續使用廚餘的養豬場，必須獲地方政府同意，完成蒸煮溫度及影像監視系統建置、確保運輸車輛裝設 GPS，在經跨部會聯合檢查合格，才能於115年1月1日起使用事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料；至於家戶廚餘基於防疫風險則全面禁止使用。此外，為協助產業加速轉型，農業部也提供轉型飼料補助及餵飼設備補助，支持廚餘養豬業者朝飼料養豬方式穩健轉型，以降低疫病風險。

農業部指出，為維護黑豬產業永續發展，農業部後續針對餵養廚餘的黑豬產業，將邀集產學研單位成立專案輔導小組，透過公私協力，加速進行適合飼料飼養的黑豬品種育成，也會針對飼料持續開發，以符合黑豬產業的餵養需求。

關於「進入養豬場人員QRCode實名制」部分，農業部表示，為強化畜牧場生物安全防護網，有效掌握並追蹤進出牧場人員流動，規劃導入數位化工具；後續將請地方政府防疫單位分送QRCode給養豬場張貼，並請外部人員進出牧場時務必填單，確保後續人員追蹤情形。