農業部推動臺灣咖啡創新風味 創造咖啡獨特性

農業部茶及飲料作物改良場今天(24日)舉辦記者會，推出首創「咖啡香氣窨製技術」輔以「臺灣咖啡風味輪」作為產品開發及技術應用基礎，讓臺灣咖啡從傳統農作加工邁入風味科學領域，導入技術標準化與商品高值化的嶄新階段。

農業部茶及飲料作物改良場場長蘇宗振表示，「咖啡香氣窨製技術」就是將「前處理、破壁及窨製」三階段技術串聯，以符合植入臺灣市場喜好的天然且獨特的風味。包括第一階段生豆除塵處理，去除表面粉塵及雜異味，建立乾淨風味基底。第二階段導入破壁技術，使結構破裂，促進焦糖化與梅納反應，第三最終階段以窨製技術導入天然國產水果、香花草香氣，搭配溫度、濕度與香氣吸附控制，使香氣能精準定位至臺灣咖啡風味輪架構，具自然呈現性、穩定性與可量產性，改善中低海拔咖啡的味道，透過技術，讓它有水果香氣，不僅創新口味，也能創造經濟產值。

茶改場說明，此技術對中低海拔咖啡豆風味補償效果尤為顯著，可提升市場辨識度、個性化表現與商品附加價值。目前該技術已成功延伸至穀物雜糧類烘焙加工，透過「前處理、破壁及烘焙」等步驟展現特色香氣，成功開發出無咖啡因系列加工產品，拓展技術應用範圍，並為臺灣特色飲品創造新的市場價值與可能性。