農業部推實驗動物3R措施 用量減9％

農業部今展示3R推動成果。(記者楊媛婷攝)

〔記者楊媛婷／台北報導〕為提升動物福利並降低實驗動物用量，農業部近年推動物科學應用3R(取代、減量、精緻化)政策，農業部動保司今(19日)表示，自推動迄今，實驗動物已從120萬隻降低到110萬隻，整體減量約9%，目前實驗動物多用在科學研究，以大學院校與公部門研究單位使用居多。

生物科學研究等常需要使用實驗動物以得到實證數據，為降低實驗動物用量，農業部於2020年推動「建構生醫產業動物替代體系及開發關鍵技術」計畫，農業部農業藥物試驗所建立農藥毒理試驗動物3R平台，可單項讓實驗動物減量達5成以上，獸醫所則建立「非鱟源重組試劑」細菌內毒素試驗平台，取代傳統鱟試驗，並修正相關動物疫苗檢驗標準，每年可減少450隻動物使用數，畜試所也建立「豬幹細胞與生醫影像整合應用平台」等取代傳統動物試驗，2026年起則將啟用實驗動物人道管理系統，透過AI資訊系統提升動物實驗計畫研提審查。

廣告 廣告

動保司司長江文全表示，推動3R後以及隨國內實驗動物操作的精緻化，國內實驗動物用量減少9%，國內主要使用的實驗動物是在科學研究，少量會用在教學領域，其中公部門的學術研究機關與院校使用較多，每年使用實驗動物數量約110萬隻，相關研究案約7800件，主要使用的實驗動物為齧齒類的大鼠與小鼠等為主，占總體實驗動物約6成。

江文全表示，推動3R措施因還要兼顧科學應用需求，並且替代實驗動物的研究方法也要經過國際認證，因此不會以減量為目標，而是希望讓科研人員可落實實驗動物人道管理，今年就透過實地查核評選動物實驗優良機構共27家，這些獲選的機構都有落實現行法律運作，並且從實驗動物照顧與科學研究計畫審查與追蹤都符動保法規定，內部人員也有經良好訓練等3大特點；協助農業部推動動物科學應用機構查核的國際實驗動物認證協會國際評委的進階生科公司顧問洪昭竹、中醫大藥學院院長陳炯東、台灣動物社會研究會執行長朱增宏則獲特殊貢獻獎。

【看原文連結】

更多自由時報報導

59年前小學國語課本 !「這2字」如影隨形、愛國的老農夫結局曝光

東北季風接續來襲！週五短暫回暖 耶誕節冷颼颼

後天冬至「3巧合日」 廖大乙︰8生肖記得改運、補運

研調爆台灣機車銷量驚人數據 「這品牌」恐不妙

