農業部推糧食產業升級 去年產地濕穀價格創新高

植保機裝載肥料起飛，飛向前方剛收成的蕎麥田，開始空中施肥，只花半分鐘就能來回田間。準備接下來的一期稻作，農民不必親自下田，加入契作集團產區，能獲得專業協助，巡田靠手機通知，出現病蟲害就上傳照片診斷。

彰化農民張先生說道，「讓那些專家看就可以知道，這就什麼病、什麼病，這樣看就知道了。」

農民所加入契作集團，總面積達1500公頃，田間裝設感測器，氣溫、雨量都有科學數字，有時候表土看起來乾乾的，不一定代表缺水，讓灌溉能夠更精準，減少用水。

廣告 廣告

米屋智農公司董事長陳肇浩表示，「土裡面還是有含水率，都含水的時候，它其實不用少一個灌溉，少一次灌溉就是減碳，其實都80%以上的減水。」

不希望台灣稻米產業，陷入只交公糧、保價收購的惡性循環，農業部在立委提案要提高保價收購價格時，堅持不退。農業部表示，去年在鼓勵農民轉作雜糧，或輔導加入集團產區，稻米面積減少快6千公頃，但農民收益卻提高至少1萬5千元。

農業部長陳駿季指出，「有史以來最高的一個這樣的濕穀價格，也促使了農民他不再繳公糧，等於說公糧也不是他最愛的一個選擇，他反而去繳民糧。」

需要節水的，還有雲林高鐵沿線數千公頃的農田，過去抽地下水，導致地層下陷。農業部輔導轉作雜糧，像是甘藷，不僅能提高農民收益、更不需要太多水。

雲林縣瓊埔合作農場理事主席蘇嘉益提到，「它需要水，可是它不需要很多水，它只要有部分的水就可以，種地瓜的收益本來就一般，比我們水稻來得高很多。」

加工廠內，從田間採收的甘藷，經過清洗後開始製作，雲林水林是國內重要甘藷產地之一，在這裡也成立了契作集團產區，在農業部補助下建置各種設備，並確保產銷通路，再加上獎勵，讓雲林高鐵沿線特區增加近3百公頃的轉作，減緩地層下陷。