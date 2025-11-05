農業部推解封採買攻略 黃昏市場最快11/7下午有溫體豬肉

非洲豬瘟中央災害應變中心5日於農業部防檢署召開記者會。(記者羅沛德攝)

〔記者楊媛婷／台北報導〕非洲豬瘟中央災害應變中心今(5日)宣布，將於6日中午12時後恢復活豬運載，7日凌晨0時起恢復拍賣、屠宰與屠體運輸，農業部表示，最快7日下午就可在部分縣市的部分黃昏市場買到溫體豬肉，大部分的菜市場傳統早市肉攤，要買到溫體豬則是8日。

台灣溫體豬的美味無法取代，隨禁運禁宰令將解除，不少民眾都關切何時可以吃到第1口溫體豬，和美味的台灣豬內臟黑白切，農業部畜牧司長李宜謙指出，國內的毛豬有85%會進入肉品市場經拍賣程序後再行屠宰，拍賣時間通常會在7日下午5時前結束，承銷人購買豬隻後，會將這些豬陸續送入屠宰場，並於8日早市的肉攤販售。

廣告 廣告

李宜謙進一步指出，另外15%的毛豬因為養豬場跟屠宰場有長期合作，會直接進入屠宰場而不經拍賣，這些直接進入屠宰場的豬隻，最快7日下午就會出現在部分黃昏市場的肉攤。

【看原文連結】

更多自由時報報導

2階段解禁！明午12時起恢復活豬運載 7日0時起開放拍賣屠宰

毛豬禁宰解封在即 專家籲增加週日開市紓解出豬壓力

禁宰期將屆 非洲豬瘟中央應變中心今將對外宣布是否延期

週五溫體豬黑白切吃起來！平穩豬價 農業部每週將開產銷會議

