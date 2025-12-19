農業部推「動物科學應用3R」 減少實驗動物使用數

農業部動物保護司長江文全說明，「以目前國內的實驗動物的使用，主要在於科學研究方面，當然有少部分的是在教學的部分，我們不會去以數量為我們的減量目標，因為畢竟還是要兼顧到實際上的科學應用的需求，這個部分我們必須就科學應用的需求的前提下，讓實驗的研究人員，或者是機構能夠去落實一些人道管理，這是比較我們關切的部分。」

農業部表示，將在115年啟用新的「實驗動物人道管理系統」，透過資訊化及導入AI，提供全國約180家動物科學應用機構的實驗動物照護，及使用委員會或小組成員及應用者使用，此外，持續與國科會合作推動替代科技，讓科研與動物倫理能並重。