農業部推「犬蹤地圖」App 民眾可拍照回報遊蕩犬蹤跡

根據農業部統計，至2024年時全台遊蕩犬隻數量已達14萬隻。為提升犬隻調查資料蒐集數量，農業部21日宣布，在iOS與Android平台推出「犬蹤地圖」App，民眾下載後可透過App拍攝遊蕩犬影像，系統會記錄GPS定位，並運用AI技術辨識照片中犬隻數量，再將相關資料標註於地圖上。

為降低重複或不實通報風險，並確保資料可信度與後續分析價值，民眾下載App後需以手機號碼註冊，並完成一次性驗證碼驗證，才可使用回報功能。

廣告 廣告

農業部表示，犬蹤地圖App是秉持「公民科學家」精神開發，讓民眾參與遊蕩犬回報、累積更多第一線犬群資料，以突破傳統地面調查在人力與時間上的限制。

除了「犬蹤地圖」外，農業部也預計在今年完成整合App回報資料、定期犬群調查成果、人犬衝突通報、交通事故資料及生態熱區與野生動物犬殺等資訊，並運用統計模型與地理資訊系統（GIS），推出「全國遊蕩犬風險地圖」。希望透過資料蒐集制度化與建立風險分析工具，讓遊蕩犬管理由經驗導向轉為證據導向。



