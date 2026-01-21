農業部推「犬蹤地圖APP」 全民協力蒐集遊蕩犬資料

農業部強調，透過制度化資料蒐集與風險分析工具的建立，遊蕩犬管理將由經驗導向逐步轉為證據導向，為政策精進與地方執行提供更穩固的專業基礎。（本報系資料照）

近年遊蕩犬頻繁引發人犬衝突與生態干擾事件，顯示犬群管理已非單點處理或個案應變所能因應，農業部就指出，唯有建立以風險評估為基礎，結合空間分析與各類犬群風險資料之系統性管理，方能提升管理科學性與資源投入精準度，因此推出「犬蹤地圖APP」，盼透過全民力量蒐集數據，完善第一線犬群資料。

農業部說明，「犬蹤地圖APP」係以公民科學家精神開發之遊蕩犬調查工具，目的在於提升犬群調查資料的正確性與蒐集效率，民眾可透過手機即時拍攝遊蕩犬影像，由系統自動記錄GPS定位，並運用AI技術辨識照片中犬隻數量，將資料即時標註於地圖上，突破傳統地面調查在人力與時間上的限制。

而該APP的推出緣由，係因農業部發現，現行人犬或生態衝突熱區多由各縣市依轄內管理需求自行畫設，長期以來缺乏一致的資料基礎與科學化分析架構，致各地熱區畫設標準不一，難以具體說明其風險判斷依據，也影響政策說服力與資源配置精準度。

農業部補充，該APP將透過建構全國一致的分析方法與指標，重構具科學依據且可檢證的熱區畫設機制，並依人犬或生態衝突熱區為基點，採「同心圓推展模式」逐步擴大高強度管理範圍，集中資源於高風險區域，並利用差異化策略，逐步達成犬隻族群穩定減量之治理目標，亦可作為建構「全國遊蕩犬風險地圖」重要資料來源。

農業部強調，透過制度化資料蒐集與風險分析工具的建立，遊蕩犬管理將由經驗導向逐步轉為證據導向，為政策精進與地方執行提供更穩固的專業基礎。

