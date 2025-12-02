農業部擬全面禁廚餘養豬 屏東黑豬農指轉型期應3年

（中央社記者黃郁菁屏東縣2日電）農業部擬於2027年起全面禁止廚餘養豬，明年起1年轉型期。屏東縣黑豬飼養畜牧協會表示，1年轉型期太短應拉長至3年，盼設置共同蒸煮中心，落實安全廚餘養豬，黑豬農才能生存。

農業部擬於2027年起全面禁止廚餘養豬，明年起1年為轉型期，期間符合4條件，可於明年元旦起廚餘養豬。此外，地方政府可自行選擇提早禁止。

對於中央廚餘養豬政策調整，屏東縣黑豬飼養畜牧協會理事長方志源今天接受媒體聯訪表示，1年轉型期太短，盼政府拉長至3年，並利用這3年設置共同蒸煮中心，讓黑豬農得以繼續生存；黑豬養成需要1年以上，改以飼料餵養，不僅成本上升，風味也會改變，永久禁廚餘養豬，「乾脆把黑豬一次都去化」。

方志源認為，永久禁止廚餘後，中央要以掩埋作生質能源方向去化廚餘，但若野貓、老鼠等動物跑去掩埋場亂咬廚餘，又跑去豬舍，難保不會有感染風險，蒸煮中心統一高溫處理，才能更有效阻絕病毒，也能落實安全廚餘養豬。此外，協會也建議允許禽類下腳料繼續使用。

屏東縣政府表示，目前只是非洲豬瘟中央災害應變中心方案，行政院尚未核定，將待政院拍板後，再正式對外說明。

應變中心規劃轉型期間4條件，包含設溫度與影像監視系統落實蒸煮規範；以裝設GPS（全球定位系統）車輛載運廚餘；禁用家戶廚餘，僅開放使用事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料；養豬場最晚在今年12月31日前，須經聯合檢查並獲地方政府同意；通過檢查的養豬場，明年元旦起可廚餘養豬。（編輯：陳仁華）1141202