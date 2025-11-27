農業部擬開放事業廚餘養豬 張嘉郡嗆恐危及2千億產業鏈

國民黨立委張嘉郡。(記者楊媛婷攝)

〔記者楊媛婷／台北報導〕農業部今(27日)表示，擬開放廚餘養豬戶可使用風險較低的事業廚餘，但仍禁止風險較高的家戶廚餘，並會有落日條款，國民黨立委張嘉郡則不滿不該為8%廚餘養豬戶，犧牲92%飼料養豬戶；部長陳駿季回應，疫情防控應依風險決定，也指出廚餘非唯一傳播鏈，落日以1年為限是方案之一。

國內非洲豬瘟疫情目前僅限台中梧棲場，非洲豬瘟中央災害應變中心日前疫調指出，該案場未蒸煮廚餘才爆發疫情，在無法落實即時監控、完備法令與稽查等3大前提前全面禁廚餘，環境部擬於12月6日前公告並施行規則，廚餘車在12月7日前加裝GPS才可上路：禁用前，全國廚餘62%透過豬隻去化。

立院經濟委員會今審議「森林法」部分條文，陳駿季會前透露大方向將允用事業廚餘，續禁家戶廚餘，並設落日條款，輔導廚餘養豬戶轉型，張嘉郡質詢時不滿「允用事業廚餘」，認為此舉等同背書事業廚餘無疫情傳播風險；陳駿季表示，農業部的態度是原則禁止廚餘養豬，是否開放使用廚餘權責在地方，防疫應檢視風險程度，可用事業廚餘也只是過渡期，是否開放也要跟地方溝通，會設落日條款，輔導轉型。

張嘉郡指出，事業廚餘與家戶廚餘難區分，若有民眾將家戶廚餘偷倒在餐廳的廚餘桶中難分辨，不該為廚餘養豬戶犧牲飼料養豬戶，甚至可能危及2千億產業鏈，嗆若疫情再爆發，誰可負責；陳駿季回應張提出的是假設問題，重申是否可用廚餘養豬權限在地方，防疫措施是中央、地方一起合作，不會再讓疫情爆發。

陳駿季指出，廚餘只是傳播途徑之一，並非唯一，並表示若張嘉郡到訪中國養豬場，因病毒同樣會透過人體攜帶傳播，也可能會帶來疫情傳播風險，國外就有人員傳播導致疫情爆發的案例，張嘉郡聞言暴怒，指若開放事業廚餘養豬，導致養豬戶家破人亡，陳駿季就要負責。

接續質詢的國民黨立委呂玉玲關切廚餘養豬轉型的方案，陳駿季表示，桃園是廚餘養豬大縣市，農業部會提出優於2021年的輔導方案，坦言若廚餘沒有妥善處理，環境將承受巨大壓力，環境部已積極規劃廚餘去化方案。

國民黨立委賴士葆要求農業部應說清楚對廚餘養豬的態度與落日年限，指出許多不分藍綠的縣市已宣布全面禁廚餘，陳駿季則表示，廚餘養豬大縣市如桃園市、新竹縣、新北市、屏東縣等都未表態，農業部希望全面落日越快越好，但也要考量去化處理量能，落日以1年為限，也是方案之一。

農業部長陳駿季(右1)表示防疫必須檢視風險，也要考量環境負擔，強調事業廚餘風險較低。(記者楊媛婷攝)

