農業部擬「分類開放廚餘養豬」 陳駿季：只禁用家戶廚餘

近期農業部規畫「廚餘分類開放使用」，部長陳駿季說明，目前會先禁用家戶廚餘，其餘則透過正面表列方式處理。（圖／報系資料照）

台中某養豬場因餵食豬隻食用「未烹煮」廚餘，導致爆發全台首例的非洲豬瘟，而為防堵疫情擴散，農業部也於第一時間公告禁用廚餘養豬至今，不過，近期農業部規畫「分類開放使用」，部長陳駿季說明，目前會先禁用家戶廚餘，其餘則透過正面表列方式處理。

陳駿季指出，開放廚餘養豬的前提為符合「加強監控、落實稽查、法令完備」3原則，並且還要經過地方政府同意，而初步規畫中家戶廚餘會先禁用，至於外界擔憂廚餘會造成的風險，將會進行研議討論，思考如何讓廚餘養豬業者有比較好的過渡期。

廣告 廣告

陳駿季說明，「家戶廚餘」很有可能包含旅客或郵包等來源不明的吃剩食品，因此風險仍相當高，相較之下，餐廳及團膳業者使用的食材多屬「大宗進口」，而非洲豬瘟疫區的肉品本就禁止進口，在此情況下就較沒有風險疑慮。

陳駿季強調，針對如何區分家戶廚餘與其他廚餘，已跟環境部密切協調處理，期盼透過廚餘的收集系統、清理系統等，從源頭有效將家戶廚餘、事業廚餘分類。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

香港宏福苑「五級大火」帶走13條人命 疑似工人「棚架抽菸片」全網瘋傳

泰國洪災戳破婚外情！大馬人夫受困求援 妻子托友千里救援撞見他爽過「極樂4天」

女子大力士冠軍竟是「生理男」 主辦單位證實：撤銷成績及參賽資格