農業部擬2027禁廚餘養豬 各方反應曝光！養豬協會「拖太久」：病毒不會等1年

台中日前爆發非洲豬瘟，源頭直指未蒸煮廚餘。非洲豬瘟中央災害應變中心昨（12/1）開會，研擬給予1年轉期型，2027年起全面禁止廚餘養豬。有豬農代表認為，禁餵廚餘愈快愈好，「病毒不會等」；也有地方政府呼籲，應先做好配套，包括廚餘如何去化、規劃新飼料來源等。

據農業部統計，目前全台有5400多家養豬場，其中廚餘養豬約421家，受到台中非洲豬瘟疫情影響，目前暫時禁止廚餘養豬。

農業部規畫1年轉型

農業部規畫，養豬場只要在年底前符合條件，可自2026年起元旦起繼續廚餘養豬，條件包括完全蒸煮設備架設溫度與影像監視系統，落實蒸煮規範；使用裝設GPS（全球定位系統）車輛載運廚餘；禁用家戶廚餘，僅可使用事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料等。

農業部指出，整體目標仍是希望1年內協助養豬場轉型，不再用廚餘餵養，達到2027全面禁止的目標。

同時，為了加速轉型，今年底豬農提出申請，將提供飼料補助每頭3600元，明年申請每頭補助減半為1800元。另也提供設備補助，依規模而訂，金額為30萬至300萬元。

農業部表示，這只是規畫方案之一，昨先與地方政府討論，今再和豬農代表開會了解意見，接下來要經行政院通過後，才能定案。

台中爆出非洲豬瘟，禁用廚餘養豬議題再成焦點。資料照。行政院提供

豬農：1年轉型時間拖太久

各地豬農今北上溝通。中華民國養豬協會理事長潘連周接受媒體聯訪時表示，防疫視同作戰，非洲豬瘟不會等政府一切都準備好再來，認為1年轉型期「拖太久」，若再發生一次非洲豬瘟，「大家可能就得改吃進口豬肉」。他並認為，轉型期間應禁止家用及事業廚餘，但可開放禽類下腳料。

據《自由時報》報導，雲林縣口湖養豬生產合作社經理洪健鈞也說，病毒不會等我們，豬農期盼禁廚餘養豬已4年，希望不要有落日條款。

據《中時新聞網》報導，台中養豬協會總幹事楊駿杰認為，在地養豬戶正配合政策安裝蒸煮監控設備，建議可先從家用廚餘禁起，再來討論是否可用事業廚餘，並要規畫配套，否則廚餘恐怕無處可去。

據《聯合報》報導，彰化養豬協會理事長陳筆輝表示，支持禁用廚餘養豬政策，轉型1年內仍要謹防破口，開放使用禽類下腳料，最好由公部門設蒸煮中心。

不少縣市樂見其成

台中市長盧秀燕表示，對政策樂觀其成，民調也顯示民眾支持禁止廚餘養豬，市府規畫明年10月前完成轉型，和中央期程差不多，會再討論步調是否要和中央一致。

新北市長侯友宜說，新北市一定配合中央，在廚餘的轉型過程當中，全力地防範，希望未來非洲豬瘟不再起。

早就喊話中央禁用廚餘養豬的雲林縣長張麗善表示，「總算已經看到曙光了」，但建議中央在政策上路前，仍要加強邊境管理。

桃園縣農業局則表示，應提供豬農轉型的設備、飼料補助；若老豬農配合退場，應有離牧補助；提供合適飼料給黑豬產業，如邊角料再處理等。同時，廚餘如何去化，也是重點。

廚餘送至環保局廚餘處理廠以黑水虻方式再利用。取自新竹縣政府官網

廚餘去化3大方向

環境部估計，國內每天產生廚餘約1700噸，將朝堆肥化、能源化、黑水虻等多元管道去化。新竹就表示，規畫建置黑水虻廚餘廠；台中也推動熟廚餘生質能源發電。

全國校園營養午餐是廚餘產出大宗，每日約2000桶、500噸廚餘，團膳業者先前表示，若廚餘不能再養豬，增加的清運及處理費，每名學生每餐可能要漲3元。

餐飲業者也面臨同樣情況，未來清運費可能增加，並轉嫁到消費者身上。

