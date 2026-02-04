農業部擴大計畫性生產、智慧農業 拚年底前送審《農業基本法》

農業部今（4）日辦理「春節農產供應調配」記者會，農業部長陳駿季也趁農曆新年將近的時機，向外界公布115年的農業政策展望。（賀培晏攝）

農業部今（4）日辦理「春節農產供應調配」記者會，農業部長陳駿季也趁農曆新年將近的時機，向外界公布115年的農業政策展望，陳指出，今年將加強計畫性生產、種植登記覆蓋率等，以穩定糧食供應，此外預計年底前完成「農業基本法草案」並送至行政院，透過制定更完善的上位法規，引領農業政策穩定向前。

陳駿季表示，115年將聚焦幾項關鍵新政，第一，將擴大計畫性生產機制，透過重點產區與農民契作模式，結合已建置的7至8個涵蓋全台70％至80％種植資訊的資料庫，持續推動種植登記制度，精準掌握產銷動態，避免供需失衡導致價格劇烈波動，讓農民收益更穩定。

其次，將系統性地協助智慧農業發展，自106年起累積的經驗將在今年陸續對接產業，導入AI、感測器、無人機等科技，協助農民精準監測土壤、氣候與病蟲害，優化施肥灌溉與採收時機，降低經營成本、提升產量品質，全面強化農業韌性與效率。

陳駿季指出，今年也將完成《農業基本法》草案，並送至行政院、再轉立法院審議，這部上位法將超越現行《農業發展條例》，全面規範農業生產、農地利用、環境保護、生態維護與國土安全等多面向功能，為台灣農業因應氣候變遷、淨零轉型提供穩固法律基礎，導引產業永續穩定發展。

陳駿季補充，同時也將對外公布《農地白皮書》，作為未來農地利用的明確藍圖，因農地不僅是生產場域，更肩負氣候因應、淨零碳排與農村重建等功能，白皮書將構築優良農地與重要農業生產區域規畫條件，並完善農地保護與農村適性開發機制，使其成為未來農地利用的指引。

