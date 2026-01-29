農業部攜手在地業者 助210噸國產鮮乳走進市場

農業部今（29）日舉辦「國產鮮乳暨產業共創」記者會，展現國產鮮乳從產地端走向市場端的實際成效，該計畫由農業部輔導，並由台灣連鎖加盟促進協會擔任執行單位。（圖／台灣連鎖加盟促進協會）

農業部今（29）日舉辦「國產鮮乳暨產業共創」記者會，展現國產鮮乳從產地端走向市場端的實際成效，該計畫由農業部輔導，並由台灣連鎖加盟促進協會擔任執行單位，透過連結酪農與連鎖餐飲體系，推動國產鮮乳進入實際商業應用場景，讓在地農業與消費市場形成正向循環。

農業部畜牧司長李宜謙表示，台灣鮮乳比起國外乳源最大的優勢，就是新鮮、在地、碳足跡短，再加上台灣連鎖加盟促進協會強大的行銷與動員能力，從年輕人人手一杯手搖飲、到各式餐飲、火鍋品牌，都能應用優質台灣鮮乳，讓消費者吃得美味健康。

台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強則說，連鎖加盟體系具備系統化採購與規模化應用的特性，是串聯農業與市場的重要關鍵。透過本次計畫，讓酪農與零售品牌直接對接，不僅提升國產鮮乳的穩定銷售，也讓品牌在產品開發中納入在地與永續價值，放大「從產地到餐桌」的信任基礎。

本計畫以國產鮮乳作為永續示範的起點，結合連鎖餐飲品牌的研發能力與通路優勢，成功媒合30家品牌，實際開發並上市30項國產鮮乳應用商品，涵蓋餐飲、甜點與加工品等多元品項，國產鮮乳實際使用量累計達210噸，有效讓鮮乳從產地走上消費者餐桌。

成果發表會現場，透過國產鮮乳牛奶鍋烹調示範、咖啡鮮乳拉花及牛奶鬆餅套餐製作，呈現鮮乳在餐飲應用上的多元可能性。本次亦集結全台北、中、南共14家連鎖餐飲品牌，攜手7家台灣酪農與食品供應商共同參與，具體展示國產鮮乳在商業體系中的實際應用成果。

本計畫不僅是一項推廣活動，更是一個以國產鮮乳為核心，串聯農業、連鎖餐飲與消費者的永續示範模式。未來也將持續配合農業部政策方向，深化在地供應鏈合作，讓台灣鮮乳在市場上站得穩、用得久，成為支持在地農業與永續發展的重要力量。

