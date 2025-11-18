農業部攜手畜產會提供一站式收件服務 補助申請更便利

畜產會一站式服務。（圖：畜產會提供）

▲畜產會一站式服務。（圖：畜產會提供）

為協助因應非洲豬瘟禁運禁宰措施期間受到影響的養豬戶順利辦理補助申請，農業部委託財團法人中央畜產會，自11月18日至12月3日於全國各鄉鎮農會辦理45場次「一站式收件服務」（場次規劃表詳如https://reurl.cc/W8rmD5），由專人深入各地協助豬農現場填寫資料並受理申請，提供即時諮詢，減輕農民奔波負擔。

農業部表示，此次一站式服務包含一般養豬場及廚餘養豬場相關補助，畜產會將依排定日期派員進駐各地鄉鎮區農會，提供上午10時至12時、下午1時至5時的現場收件作業。農民若因事無法於當日到場，亦可經由所在地鄉鎮農會協助後續補件或改至其他場次辦理，讓申請程序更為便利。

廣告 廣告

為加速審查進度，農業部提醒養豬農民，申請時務必攜帶以下資料：1.畜牧場登記證或畜禽飼養登記證影本。2.領款人身分證正反面影本。3.領款人存摺影本。4.負責人、領款人印章。5.近期牧場飼養情形照片至少2張或出豬單影本。6.飼料類產品之購買憑證。7.申請書。8.申領/申請委託書：若補貼非由負責人申領/申請時須檢附。9.領據。10.切結書。其中申請書、申領/申請委託書、領據、切結書等表單，現場亦備有空白表單供填寫。

此次收件服務覆蓋雲林、屏東、彰化、台南、高雄、嘉義、桃園、台中、新北、苗栗、新竹、南投、宜蘭、花蓮、台東及金門等16縣市，共計45場次。農業部呼籲符合資格之養豬戶就近利用各鄉鎮區農會的收件服務，以加速補助作業並協助養豬產業穩健運作。

若豬農因故未能於畜產會現場服務日到場申請，亦已規劃周全的替代作業方式，確保豬農能順利提出申請，不因時間限制而影響權益。豬農如尚未取得申請表，可直接撥打畜產會客服專線 0800-557-998 ，由專人寄送紙本表格，或以手機掃描 QR Code 線上完成登記後，由畜產會寄送申請表至豬農住址。此外，各鄉鎮農會亦備有空白申請表、填寫範例及回郵信封，豬農可現場領取後填寫並自行寄回畜產會。

若豬農已完成申請表單並親送至所在地農會，農會將協助代收並通知畜產會派員領取，或協助以回郵方式寄送至畜產會，減少豬農往返奔波。農業部強調，此次補助為協助減輕養豬場因防疫期間禁運禁宰所受影響，相關辦理流程均朝向更加便利、友善與高效率，以確保豬農權益並持續支持養豬產業穩健運作。