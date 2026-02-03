農業部新制！連鎖餐飲、早餐店7月起「限用洗選蛋」 民眾憂釀漲價潮

農業部預告新制，今年7月1日開始，一定規模以上的連鎖餐飲、烘焙以及早餐店，雞蛋來源必須採用「洗選蛋」，預計有超過1.3萬店家都受影響，不過有民眾憂心，洗選蛋成本較高，未來餐飲業價格可能因此又會再上漲一波。

「限用洗選蛋」1.3萬店家受影響 民眾憂釀漲價潮

農業部近期預告要擴大洗選蛋適用對象，從今年7月開始，4種業者新增納管，包括連鎖店30家以上的餐飲業、連鎖店15家以上烘焙業、連鎖家數達到50家以上的早餐店，以及企業登記資本額達到1000萬元以上，未來店內雞蛋皆要採用洗選蛋，而且要登錄溯源資訊。

新制引起討論，有不少人憂心洗選蛋成本較高，未來餐飲業可能又要漲價。民眾表示，現在物價不斷上漲，會擔心價格漲了之後就回不去，但也有人認為，洗選蛋一顆大概貴了2至3元，但如果大量進貨的話，受的影響可能會比較小。

限用洗選蛋恐漲價？農業部：規模擴大成本就會降

根據食藥署統計，新制上路後預估有330家公司、超過1萬3000間連鎖門市會成為新制的適用對象。農業部則強調，原本就有部分通路使用洗選蛋，新制是希望讓雞蛋來源更加清楚，農業部畜牧副司長表示，目前蛋價仍在可控範圍，等到大量進單穩定之後，價格就可以壓下來。新制上路，價格制定與消費者需求間如何取得平衡，也在考驗業者智慧。

台視新聞／葉宣婕 責任編輯／馮康蕙

