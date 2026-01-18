農業部更新全臺土石流潛勢溪流一千七百五十三條及大規模崩塌潛勢區九十四處

為強化土石流及大規模崩塌防災整備工作，農業部於一一五年一月十四日更新全臺土石流潛勢溪流一千七百五十三條及大規模崩塌潛勢區九十四處，並檢討更新雨量警戒基準值等災害潛勢資料，供防救災相關單位進行各項防災整備及疏散避難之參考。相關資料已公開於土石流及大規模崩塌防災資訊網（https://246.ardswc.gov.tw/），方便各級政府與民眾能即時查詢，以瞭解全臺各地土石流潛勢溪流及大規模崩塌潛勢區相關資訊（見圖）。

農業部農村水保署自八十九年七月災害防救法公布實施後，為減少災害發生及防止災害擴大，每年持續辦理調查評估，針對自然條件及保全對象等因素，分析研判可能發生土石流及大規模崩塌災害之野溪或地區，並檢討全臺土石流及大規模崩塌雨量警戒基準值，適時公開最新資訊。一一四年歷經丹娜絲颱風、薇帕颱風、楊柳颱風、樺加沙颱風、鳳凰颱風及0七二八豪雨等災害後，即刻進行新增調整及雨量警戒基準值檢討更新等作業，業經一一四年十二月十六日邀集相關機關（構）及專家學者審查確認後，更新一一五年全臺土石流及大規模崩塌災害潛勢資料，土石流潛勢溪流共計一千七百五十三條，其中新增計八條，分布於宜蘭縣大同鄉、新北市三芝區、南投縣埔里鎮、彰化縣二水鄉、高雄市六龜區及高雄市桃源區；大規模崩塌潛勢區共計九十四處，其中新增十五處，分布於新北市坪林區、桃園市復興區、新竹縣五峰鄉、苗栗縣卓蘭鎮、臺中市和平區、南投縣信義鄉、嘉義縣竹崎鄉、高雄市六龜區、屏東縣三地門鄉、臺東縣海端鄉、臺東縣卑南鄉、花蓮縣萬榮鄉。

農村水保署陳俊言署長表示，氣候變遷下極端降雨發生頻率明顯增加，相關防災工作需超前部署，本年度將定期召開防災整備會議，督導地方政府於五月汛期前依據公開資料校核更新疏散避難計畫及保全住戶清冊，確實掌握其轄內土石流潛勢溪流及大規模崩塌潛勢區影響範圍內所有保全住戶，並加強宣導及實作演練，以提升相關防災能量。