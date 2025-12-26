農業部水保署花蓮分署新任分署長鐘啟榮拜會花蓮縣長為花蓮治水防洪努力

農業部農村發展及水土保持署花蓮分署新任分署長鐘啟榮前往花蓮縣政府拜訪縣長徐榛蔚。(花蓮縣政府提供)

記者林中行／花蓮報導

農業部農村發展及水土保持署花蓮分署新任分署長鐘啟榮二十六日特地前往花蓮縣政府拜訪縣長徐榛蔚，徐縣長與新任分署長鐘啟榮共商花蓮的治水防洪工作，並期許新任分局長再創佳績，延續花蓮榮耀。

花蓮縣政府表示，縣長徐榛蔚長年重視治水工程，由於極端氣候變遷，瞬間暴雨導致嚴重水患在世界各地層出不窮，儘管花蓮政府縣庫不甚寬裕，但為了保障人民生命基本權益，積極規劃長遠治水的工程，保障民眾的生命財產安全。

廣告 廣告

縣長徐榛蔚表示，秉持「防洪韌性、永續水環境」的核心理念，與鐘分署長分享從源頭治理到整體防災的縣域治理，從山區部落到平原鄉鎮、從都市核心到沿海聚落，全面升級治水防洪標準，逐步建構安全且永續的花蓮。

新任分署長鐘啟榮指出，感謝徐縣長的肯定與花蓮縣政府長期以來的支持，未來也將持續與地方政府合作，持續投入資源，攜手守護鄉親安全，邁向永續水循環治理。

縣府表示，新任分署長鐘啟榮原為農業部農村發展及水土保持署坡地管理組組長，並與前分署長林宏鳴職位交接調換，花蓮分署主要任務在於坡地保育與植生綠化，達到減災與活化坡地農業的目的；並在水土保持工程施工後，進行植被恢復，以建構穩定的生態環境。