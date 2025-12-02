農業部水試所領先國際 揭秘土魠魚洄游密碼

記者李佩玲／臺北報導

土魠魚羹是臺南人引以為傲的小吃，主要由肉質香甜好吃的土魠魚塊做成。農業部水試所今（2）日宣布，成功運用土魠魚耳石的微量元素組成與氧穩定性同位素，揭秘土魠魚在臺灣周邊海域的季節性洄游路徑，可作為我國沿近海漁業資源管理的重要科學依據。

水試所指出，土魠魚是高經濟價值的陸棚性洄游魚種，主要漁法包括曳繩釣、流刺網與延繩釣。近年受海洋環境改變與漁業壓力影響，資源量持續衰退，年產量自2002年的6600公噸降至2022年的578公噸，國際間至今仍缺乏針對其洄游行為與路徑的系統性研究。水試所研究團隊先前曾嘗試以衛星標識追蹤，但因技術限制未獲成功，因此轉而以耳石作為揭秘洄游歷程的關鍵媒介。

廣告 廣告

水試所說明，研究團隊透過分析稚魚耳石的日輪與氧穩定性同位素時序列，並結合HYCOM海洋環境資料庫的溫鹽參數，建立「等頻度分布推估模型」，成功重建土魠魚早期生活史與洄游歷程，結果顯示主要洄游範圍與臺灣周邊海域23～25°C等水溫線高度重疊，顯示水溫是影響洄游的重要環境因子。此外，研究亦證實，耳石氧穩定性同位素分析可作為解析洄游魚類棲地利用的高解析度工具，對漁場變動監測與資源評估具有重要參考價值。

水試所強調，未來將持續精進耳石化學與穩定性同位素分析技術，並擴大應用至其他洄游性經濟魚種，同時結合標識放流、衛星定位與分子標誌等多元研究手法，強化我國漁業資源監測與科學管理能力，推動臺灣海洋漁業永續發展。