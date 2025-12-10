農業部為永續牽紅線 企業救治黑琵、大豆資源循環

（中央社記者汪淑芬台北10日電）農業部去年10月成立ESG STORE平台，為企業與農業永續牽紅線，合庫金控參與救治黑面琵鷺，無印良品契作大豆，獲利投入森林復育，再開發林業剩餘資材，達到資源循環利用。

農業部今天舉行「農業永續ESG成果交流暨表揚典禮」，除感謝數10家參與農業部推動永續的企業，也發布最新「農業永續ESG媒合參考指引」讓企業以更便捷的方式，支持台灣農業永續發展。現場各企業也分享投入農業永續ESG的成果。

合庫11月與農業部生物多樣性研究所簽署合作備忘錄（MOU），共同啟動「黑琵守護網專案」。

合庫行政處長張聰益接受媒體聯訪表示，合庫長期致力生態保育，也推動「黑面琵鷺全球影像直播」，現在直接參黑面琵鷺救援，最近救治一隻受傷的黑面琵鷺，目前正在飛行訓練中，取名為「合庫1號衛星」，已準備升空。

無印良品與大人物農產運銷合作社合作，透過契作雜糧大豆，節省30%農業用水，並製作系列大豆製品，除了豆奶、醬油、豆皮外，豆渣也做成餅乾，並在門市設立「良品市場」，產品獲利投入森林復育，再將林業剩餘資材作店面裝飾製成生物炭除濕包，實現資源循環。

無印良品同時也保證收購缺水部落的農作，讓部落人回鄉並保護生態，並以鄉鎮鄰里永續經營的理念，在開店周邊地區收購當地特產，保運送中減少碳排放。

新光保全與青出宜蘭合作社合作，包括員工認購，用實行動支持永續農產品、鼓勵契作有機稻米讓青年返鄉，同時號召同仁每年3月，一起到宜蘭展開種下安心米的親子活動，推動食農教育。

致伸科技與桃源國小合作，進行「巴喜告部落蜜源植物復育計畫」及「社區種子保種計畫」，協助部落復育蝴蝶多樣性及找回傳統豆類種原。

面板業者誠美材料與子公司誠輝貿易為支持永續漁業，與農業部簽署「年年有魚」合作備忘錄，於員工餐廳導入有漁業署頒發的「海洋之心─產銷監管鏈證書」的產品。

安達國際人壽與台中農改場合作，契作並收購伊娜谷香糯米，讓松林部落居民擁有全台唯一香糯米栽種的獨創性，也產生對家鄉的自信感，吸引年輕族人回鄉種稻。（編輯：龍柏安）1141210