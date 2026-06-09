農業部獸醫研究所狂犬病國際研討會 揭幕

國內外與會人員合影。(圖：農業部獸醫研究所提供)

▲國內外與會人員合影。(圖：農業部獸醫研究所提供)

農業部獸醫研究所9日舉辦「強化狂犬病控制國際研討會：診斷、動物檢測與預防」，此次研討會邀請包含世界動物衛生組織、法國與韓國參考實驗室專家及多位國內獸醫與公共衛生領域的專家學者發表專題演講，許多亞洲國家的狂犬病診斷實驗室人員也會在會議中分享國家疫情與工作經驗，共同探討狂犬病診斷技術與實務經驗。在健康一體的國際倡議下，透過跨國與跨領域的交流，提升亞太區域人畜共通傳染病的防疫合作與應變能力。

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獸醫所表示，此次研討會聚焦於「診斷」、「動物監測」及「預防策略」三大主題，針對狂犬病實驗室診斷技術、野生動物與犬貓監測、各國預防策略與防疫經驗、跨域合作等議題進行分享與討論。狂犬病是重要的人畜共通傳染病，隨著全球人員與動物流動頻繁，傳染病防治的國際合作與資訊共享益形重要。亞洲與非洲是國際組織防治狂犬病的重點區域。透過此次國際研討會，可促進我國與各國相關領域之學術交流，精進我國與其他亞洲國家實驗室的狂犬病診斷與監測技術，共同維護人類與動物的健康。

獸醫所補充說明，去年年底該所獲世界動物衛生組織認定之狂犬病參考實驗室舉辦跨國狂犬病診斷能力比對試驗，也將透過本次研討會綜合解析該比對試驗之結果，期能再精進各實驗室的診斷能力。衷心期盼透過此次研討會的經驗交流，能建立更緊密之亞太區域診斷實驗室合作網絡，共同朝向控制全球狂犬病的目標邁進。