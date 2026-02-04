農業部畜試所年終成果發表多亮點 以創新科技推動畜產業升級與永續發展

農業部畜試所長黃振芳率團隊於成果發表會中細數去年於科研創新、淨零減碳等方面亮眼成績，以創新科技推動畜產業升級與永續發展。（記者李嘉祥攝）

辭舊歲、迎新局，農業部畜產試驗4日辦理歲末年終成果發表會，畜試所長黃振芳所長細數114年度於科研創新、淨零減碳、畜牧永續發展、國際品質認證及智慧財產權保護等方面亮眼成績，包括牧草新品種燕麥墾丁選一號通過命名，研發專利獲證3件、技術移轉35件授權金586萬元，並有4項實驗動物場域通過國際認證、3項實驗室含檢驗技術獲得全國認證基金會驗證，另114年度機關及研究人員獲獎總共達13個獎項，展現「馬不停蹄」創新能量。

黃振芳所長於年終成果發表會中介紹國產牛乳與羊乳檢驗技術及機能性牛乳開發技術，畜試所整合紅外線光譜與人工智慧分析，建立快速且準確率高達96%的牛乳產地鑑別技術，有效區分國產及進口乳。

畜試所研究團隊也開發乳牛A2酪蛋白基因型鑑定與牛乳中A1酪蛋白檢測技術，可有效幫助酪農進行牛群分群管理，確保乳源純正及終端產品純度，發展具消化友善特性的加值機能性牛乳產品，提供消費者多樣化的選擇，且樣本收費金額低，解決原本需送國外檢驗費時且費用高的問題，大幅降低檢驗成本。

黃振芳所長也說明在羊乳品質管理上，透過鑑別與監測有害細菌種類與數量，優化擠乳作業與貯乳條件，穩定風味與品質以提升國產鮮羊乳之銷售量；現場也提供進口與國產牛乳、A2乳及國產鮮羊乳品評，讓眾人比較其風味與鮮度。

黃振芳所長指出，面對日益嚴峻環境挑戰，畜試所持續以創新科技推動畜產業升級與永續發展，扮演產業最強後盾；展望115年，研究重點包括推動畜禽數位化育種技術與應用，深度整合ESG 淨零減碳與循環場域，促進畜牧產業的綠色永續發展，同時積極發展畜牧智慧農業省工高效率技術，優化場域驗證與監控系統及透過推動友善生產與動物福利，期許在提升畜產品品質與品牌價值的同時，能以「一馬當先」的科研實力為臺灣畜牧業開創高韌性、高品質且接軌國際的永續新局。