農業部研擬116年禁廚餘養豬 豬農籲：即刻全面禁止

農業部研擬116年起全面禁止廚餘養豬，豬農今拜會環境部，呼籲即刻禁止廚餘養豬，不要設有1年緩衝期。環境部長彭啓明對此指出，禁止廚餘養豬是台灣邁入先進國家的象徵，行政院將在明日拍板廚餘養豬政策，預計116年全面禁止養豬，但設1年緩衝期，環境部鼓勵各縣市提早達成禁用目標，也將逐步提升生質能、黑水虻、堆肥等廚餘處理設施量能。

民進黨立委劉建國今日與養豬產業代表拜會環境部，提出即刻禁止廚餘養豬的訴求。

與會的台灣養豬青年聯盟理事長張佑誠表示，1年緩衝期內，政府允許來自餐廳、團膳的事業廚餘餵豬，餐廳業者基於成本考量，勢必會使用進口肉，目前台灣進口肉最多來自加拿大，其次為西班牙，但包含西班牙在內的多國已爆發非洲豬瘟，想必餐廳廚餘餵豬會是很大問題。此外，即便廚餘經過蒸煮，但廚餘桶、車輛、門把等設備若沾有病毒，也可能造成傳播風險。

他強調，台灣爆發首例非洲豬瘟，已花費高額經費因應，應即刻禁止廚餘養豬，取消1年緩衝期的配套措施，雖理解部分縣市去化廚餘有困難，但若再爆發一次非洲豬瘟，全台灣恐怕無法再養豬，他們提出即刻禁止廚餘養豬的訴求，不是要消滅誰，只是為了能提供給國人安全無虞的豬肉。

環境部長彭啓明出席「2025年環境教育認證績優表揚會」後表示，未來一定會禁止廚餘養豬，但會給予1年緩衝期，行政院明天院會後將正式對外說明禁止廚餘養豬政策。

他指出，目前許多縣市廚餘去化量能不足，但有的縣市更嚴，例如嘉義縣、屏東縣有望半年就可以達到全面禁止的目標，台中市原規畫10個月達成，現在則願意與中央同步，改為1年，環境部鼓勵各縣市提早達到全面禁止廚餘養豬，樂觀其成。

彭啓明補充，目前一半廚餘送焚化處理，環境部將密切關注焚化爐操作過程是否有戴奧辛、空污排出，隨著未來推動生質能、黑水虻、堆肥等廚餘處理設施量能，預估廚餘處理量能與產生量的黃金交叉時間點落在明年底。

他表示，廚餘去化從最便宜的餵豬，轉型到未來的循環經濟，將對產業結構造成很大改變，但從非洲豬瘟對產業影響來看，禁止廚餘養豬是代表台灣邁入先進國家的象徵，儘管餐廳、團膳廚餘將面臨額外的處理成本，但大家必須體認，環境要變好會有代價，環境部未來會推動惜食教育從源頭減量，減少額外需負擔的清除成本。

