農業部種苗場園藝療育 促進長者心理健康

記者古可絜／綜合報導

面對臺灣人口快速老化，帶動醫療與長照需求增加，社區照護不僅強調疾病預防與醫療支持，更需要關注長者的心理福祉、社會參與與生活滿意度。近年來，農業部種苗改良繁殖場推動園藝療育，於臺中山城的6個社區關懷據點及3個原鄉部落的文化健康站展現顯著成效，園藝療育課程對於提升長者的幸福感與心理健康具有顯著成效，是一種成本低且效益高的健康促進策略，具有持續推廣與深化的重要價值。

種苗場表示，臺灣人口快速老化，未來將進入「超高齡社會」，使醫療與長照需求者將急速增加，長者在生理機能退化與社會參與減少的情況下，更容易陷入身心失衡與亞健康狀態。因此健康照護需求日益提升，園藝療育逐漸成為結合農業、健康、長照、教育與社福的跨域新興專業，希望藉由結合農村社區在地網絡辦理園藝療育，照顧到高齡者之身心健康，亦鼓勵長者走入社區，發展新社交關係，達到「在地健康老化」的目的。

廣告 廣告

種苗場近年來投人臺中山城6個社區關懷據點及3個原鄉部落的文化健康站為園藝療育的場域。規劃為期8週、每週1次、每次2小時的園藝療育課程，園藝療育課程的設計強調「創作性」、「成就感」與「社交互動」並實地操作。課程前後以量表檢視情緒健康、活力、生活興趣及社交等面向是否得到改善，並於課程結束後以成果發表會向社區分享園藝療育豐收的成果。

經由連續8週的園藝療育課程，參與者在課程後於健康狀況、情緒穩定性與活力感受等項目皆有提升，顯示園藝活動有助於減緩緊張、增強精力、提升正向情緒，並大幅提升長者的社交參與感及促進幸福感。長者分享園藝療育課程後，每天看到種植的花卉、蔬菜和多肉植物就滿心歡喜。

園藝療育課程的設計強調「創作性」、「成就感」與「社交互動」並實地操作。（農業部種苗場提供）

長者分享園藝療育課程後，每天看到種植的花卉、蔬菜和多肉植物就滿心歡喜。（農業部種苗場提供）

長者分享園藝療育課程後，每天看到種植的花卉、蔬菜和多肉植物就滿心歡喜。（農業部種苗場提供）