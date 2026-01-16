農業部臺灣豬推廣活動 寓教於樂深化食農教育

記者古可絜／綜合報導

為提升民眾對國產臺灣豬肉安全與溯源制度的認識，農業部將於1月17、18日在臺北希望廣場舉辦「有臺灣豬真好」親子推廣活動，透過闖關遊戲與親子DIY體驗，讓食農教育以寓教於樂方式融入家庭生活。

農業部指出，兩天活動將安排灌香腸、打貢丸、包水餃等親子DIY體驗，讓孩子們在動手做的過程中，了解食品安全與豬肉產品加工概念；另透過「小小採購員」闖關體驗活動，引導孩子們認識豬肉部位、料理用途及選購國產臺灣豬的要點，培養正確的飲食與消費觀念。活動期間同步安排舞臺互動節目，將邀請深受小朋友喜愛的柳丁哥哥帶來帶動唱及活潑演出，營造溫馨歡樂的親子同樂氛圍，在遊戲與體驗中自然學習食農知識。

農業部表示，國產豬肉從飼養管理、屠宰加工到市場銷售各環節都有完善把關，是民眾可以安心選擇的優質肉品。透過週末兩天的親子推廣活動，讓孩子從小建立正確的飲食與選購觀念，並成為家庭中推廣安心食材的重要小幫手，進一步深化社會大眾對國產豬肉的信任與支持。