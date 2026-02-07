農業部與賣場合作推廣國產農漁畜年節食材 採買年貨新選擇

冬季蔬菜品質正佳，歡迎選購。（農糧署提供）

記者陳建興／台北報導

時值農曆春節前消費旺季，農業部農糧署今(115)年特別與全聯超市合作於2月2日起至16日期間，陸續於全聯福利中心全臺門市據點及大全聯量販店，辦理「國產農漁畜年節食材」推廣活動，整合國產蔬菜、水果、花卉、水產品及畜產品，搭配產銷履歷與在地優質品牌，讓消費者以合理價格，輕鬆選購國產新鮮年節食材，歡喜過好年。

農業部農糧署步說明，近期天候穩定，正是冬季蔬菜品質最佳的時節，各類葉菜與根莖類作物生長良好、供應充足，價格也相對親民，是民眾採買的好時機；水果方面，棗子、蓮霧、釋迦、椪柑、桶柑及茂谷柑等當季果品陸續進入盛產期，風味佳、甜度高，不論年節送禮或家用分享都相當合適；年節應景花卉部分，銀柳、百合、菊花、洋桔梗等熱門品項供貨穩定、選擇多元，適合居家布置與節慶送禮，為新春增添喜氣與好彩頭。

廣告 廣告

當季年節果品。（農糧署提供）

為讓消費者方便選購當季應節農產品，農糧署在農曆春節前，已啟動超市通路年節推廣活動，其中花卉商品已自2月2日起於全聯超市臺北、新北、桃園、新竹及苗栗等273家門市陸續上架；自2月6日起，國產蔬菜與水果年節食材優惠也擴大至全臺全聯門市據點及大全聯量販店同步展開，並加碼結合國產畜產品與水產品，讓民眾一次購足、快速備齊國產年節食材。

農糧署也呼籲，選購產銷履歷國產農漁畜產品，不僅新鮮安全有保障，也是在地支持臺灣農業最直接的方式，歡迎民眾把握年節檔期，選購國產新鮮年節食材，為年節餐桌增添豐盛、美味與安心。