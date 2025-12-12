農業部表揚28退役犬 推照護儲糧計畫
在領犬員帶領下，警犬進行大型活動安檢、毒品、爆裂物搜索以及特種勤務等，桃園市警局警犬隊成立1年，但因工程招標不順仍無自己的家，警犬和領犬員目前暫駐大溪三層派出所克難訓練，引發民代關切。
桃園市警局警犬隊長翁玉濠說道，「移到新的駐地的時候，會有屬於我們專屬的訓練基地，會添加更多的訓練器材來強化我們的犬隻的執行能力。」
頒發勳章，感謝退役執勤犬對國家的貢獻，在邊境檢疫、災害搜救等現場，也都會見到執勤犬執行任務，默默守護社會，是政府最可靠的戰友。農業部上午舉辦退役犬表揚活動，感謝今（2025）年28隻退役犬的辛勞奉獻。
農業部長陳駿季表示，「高強度的一個工作，讓牠們退休的時候，醫療持續的一個精進，這是一個非常重要的，包括我們現在正在規劃，是不是一個定期的健康檢查。」
退役犬飼主謝秀吟認為，「人要去適應狗，不要讓狗來適應人，因為狗牠有很多不同的個性，牠在我們家的退休生活，吃喝、玩樂、賣萌、耍廢，跟我們人一樣，退休會說我有空就去當志工。」
農業部表示，264隻現役政府部門執勤犬已全面納保，確保犬隻在服勤期間獲得健康和醫療保障，未來也將規劃退役犬照顧方案，除了推動定期健康檢查外，也仿照照顧農民模式，規劃儲糧計畫，在值勤犬工作期間，就開始準備退役後的生活物資，減輕領養人的經濟負擔。
